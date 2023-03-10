Транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан начнется в этом году – МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С этого года начнется транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Р.Василенко отметил, что сейчас экспорт нефти ведется по нескольким важным направлениям.

«В их число входят направления, проходящие через Россию. Есть Каспийский трубопроводный консорциум, трубопровод «Атырау-Самара», направление «Махачкала-Актау». С этого года начнется транспортировка по направлению Актау - Баку. То есть, нефть будет транспортироваться через Азербайджан», – сказал замглавы МИД РК.

Спикер также напомнил, что казахстанская нефть транспортируется не только по направлению Восток-Запад, но и по направлению Север-Юг. Южное направление проходит через Туркменистан и Иран. Также были проведены переговоры о транспортировке нефти в Иран через Турцию.

Ранее заместитель председателя правления АО «Институт внешнеполитических исследований» Аманкельды Таженов на брифинге Службы центральных коммуникаций заявил о том, что для Казахстана открываются дополнительные возможности в качестве поставщика энергоносителей в Евросоюз.