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    Транснациональная группировка сбывала фальшивые евро в Казахстане

    3 Июня 2020, 17:23

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В мае состоялся обвинительный приговор в отношении группы лиц, входящих в состав транснациональной преступной группы, осуществляющей сбыт фальшивых денежных купюр номиналом 500 евро на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    Канал поставки поддельных денежных купюр пресечен сотрудниками Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

    В ходе проведения следственных действий из оборота изъято 151 поддельная купюра номиналом 500 евро.

    Приговором суда г.Петропавловск обвиняемые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.264 ч.2, 231 ч.3, 190 ч.4, 392 ч.1, 218 ч.2 Уголовного кодекса РК. Гражданину Российской Федерации, принимавшему непосредственное участие в совершении преступления назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на 5 лет, лицам, оказывающим соучастие в совершении преступления назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с установлением пробационного контроля на 5 лет.

    При обнаружении сомнительных денежных купюр казахстанцы могут сообщить по телефону доверия Комитета по финансовому мониторингу – 8 (7172) 70-84-78, ДЭР по Северо-Казахстанской области – 8-(7152) 46-98-18.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Северо-Казахстанская область Суды Минфин РК
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