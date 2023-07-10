Транскаспийский международный транспортный маршрут презентован в Греции

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Греции Ерлан Баударбек-Кожатаев презентовал потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута в ходе круглого стола для руководителей Балканского и Черноморского форума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Греции Костас Фрагояннис, зарубежные послы и представители деловых кругов стран Балканского и Черноморского регионов.

В ходе заседания была представлена перспектива развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), в том числе инфраструктурные проекты, требующие инвестиций, а также обсуждена динамика изменений традиционных маршрутов и цепочек поставок в Евразии, включая возможности взаимосвязанности ТМТМ и Трансъевропейской транспортной сети.

Панельная сессия круглого стола под названием «Соединенность, мобильность и инфраструктура» была посвящена изучению синергии новых формирующихся транспортных маршрутов, соединяющих Европу с Центральной Азией и Средиземноморьем.

Председатель Исполнительного комитета Балканского и Черноморского форума Гианис Балакакис выразил заинтересованность греческих компаний в участии в ТМТМ, подчеркнув, что результаты исследования Европейского банка развития и реконструкции по установлению устойчивых транспортных связей между Европой и Центральной Азией показывают хорошие перспективы развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики между Казахстаном и Грецией. Согласно данным ЮНКТАД, принадлежащий Греции флот насчитывает 4 870 судов водоизмещением 384,4 млн тонн и занимает первое место в мире по тоннажу, который составляет 17,63% мирового флота.