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    Транскаспийский коридор может сделать организацию тюркских государств важнейшим геополитическим игроком

    17 Февраля 2023, 14:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Транскаспийский коридор представляется в качестве многопрофильного, а именно железнодорожного, автомобильного и авиационного коридора. Об этом заявил бывший Премьер-Министр и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Гасан Гасанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Транскаспийский коридор представляется в качестве многопрофильного, а именно железнодорожного, автомобильного и авиационного коридора. Дополнительно к этому дорабатывается проект «Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан». Составной частью Транскаспийского коридора может быть и развитая энергетическая трубопроводная транспортная система», - сказал Гасан Гасанов, выступая на экспертном семинаре по теме «Экономические связи и интеграция в тюркском мире» в столице Казахстана.

    Эксперт добавил, что многопрофильность Транскаспийского коридора при своем ее успешном развитии может значительно укрепить роль тюркских государств в деле обеспечения энергетической безопасности Европы.

    «Это сделает нашу организацию важнейшим геополитическим игроком», - подчеркнул Гасан Гасанов.

    Ранее сообщалось, что тюркские государства предложили создать сеть экономических исследовательских центров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Логистика Сотрудничество Международная деятельность РК Организация тюркских государств
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