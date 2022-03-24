Трансформация СПК: чем будут заниматься региональные институты развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр рассказал об основных направлениях деятельности региональных институтов развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках исполнения поручения по трансформации СПК в региональные институты развития изучен международный опыт, рассмотрена деятельность СПК, включая результаты их финансово-хозяйственной деятельности, бизнес-модели, организационные структуры». – написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По итогам проведенной работы предлагается следующая модель деятельности СПК как региональных институтов развития:

1) продвижение и поощрение инвестиций в регион (сопровождение инвесторов, выработка и реализация мер по улучшению бизнес-климата и повышению инвестиционной привлекательности региона и т.д.);

2) продвижение и поощрение экспорта (оказание консультационной поддержки и обучение потенциальных региональных экспортеров);

3) развитие местных поставщиков;

4) развитие и управление СЭЗ, индустриальными зонами и иными объектами (строительство и развитие СЭЗ, индустриальных зон и взаимодействие с крупными предприятиями региона).

«Кроме того, учитывая, что СПК являются институтами развития, предлагается определить единые принципы и подходы к деятельности институтов развития. В данных направлениях ведется соответствующая работа, по итогам которой будут инициированы законодательные поправки в действующее законодательство», - заключил зампремьера.