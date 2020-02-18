Трансформация аграрной науки в РК: от финансирования НИИ к финансированию ученых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Высокую зависимость казахстанских ученых от руководства институтов и опытных хозяйств отметил председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков, выступая на круглом столе по вопросам аграрной науки и образования в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высокая зависимость ученых от администраций институтов и опытных хозяйств, если конкретно - от директоров. Наблюдается конфликт интересов у руководства институтов и опытных хозяйств между научной и коммерческой деятельностью. Опытные хозяйства превратились в рядовые хозяйственные предприятия и занимаются наукой только для сохранения статуса научной организации», - подчеркнул Толеутай Рахимбеков.

В этой связи, как было отмечено, Национальный аграрный научно-образовательный центр приступил к трансформации аграрной науки.

Согласно предпринимаемым мерам, предполагается сокращение количества институтов путем передачи большинства из них в состав университетов; увеличение количества опытных хозяйств с 16 до 40 за счет привлечения лучших частных агроформирований; увеличение доли затрат на опытные работы до 40%; переход от финансирования НИИ к финансированию ученых; выделение бюджетных средств на трансферт и коммерциализацию технологий; создание лабораторий коллективного пользования; внедрение независимой экспертизы науки; изменение функционала опытных хозяйств.

«Опытные хозяйства станут базой для исполнения научных тем, для исследований магистрантов и докторантов, для производственных практик студентов и для занятий в рамках extension (распространения знаний - ред.)», - подчеркнул Толеутай Рахимбеков.



