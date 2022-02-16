Трамвай с пассажирами сошел с рельсов в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Трамвай сошел с рельсов в Павлодаре. Водитель трамвая превысил скорость на перекрёстке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в 14:50 на пересечении улиц Назарбаева - Ломова при завершении поворота на стрелочном переводе водитель, не убедившись в безопасности движения, превысив скорость, сошёл второй тележкой, в результате чего произошёл сход вагона», - сообщили в АО «Трамвайное управление Павлодара».

В пресс-службе предприятия добавили, что вред путевому хозяйству и трамваю не причинён.

«На данный момент движение восстановлено», - уточнили в компании.