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    Трамвай с пассажирами сошел с рельсов в Павлодаре

    16 Февраля 2022, 21:33

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Трамвай сошел с рельсов в Павлодаре. Водитель трамвая превысил скорость на перекрёстке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в 14:50 на пересечении улиц Назарбаева - Ломова при завершении поворота на стрелочном переводе водитель, не убедившись в безопасности движения, превысив скорость, сошёл второй тележкой, в результате чего произошёл сход вагона», - сообщили в АО «Трамвайное управление Павлодара».

    В пресс-службе предприятия добавили, что вред путевому хозяйству и трамваю не причинён.

    «На данный момент движение восстановлено», - уточнили в компании.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия Транспорт Видео Регионы
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