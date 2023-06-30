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    Трамвай наехал на пешехода в Павлодаре: водитель скрылся

    30 Июня 2023, 10:03

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На пересечении улиц Машхур Жусупа - М.Горького водитель трамвайного вагона совершил наезд на 58-летнего пешехода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В полицию города сообщение о ДТП поступило 29 июня около 22:27 часов.

    В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

    После происшествия водитель уехал с места ДТП.

    Полицией по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Трамвай установлен, осмотрен и опечатан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область ДТП Павлодар
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