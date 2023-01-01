Трамвай безопасности запустили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В целях информирования населения города о мерах безопасности в чрезвычайных ситуациях ДЧС Павлодарской области совместно с АО «Трамвайное управление» запустили «Трамвай безопасности», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МЧС РК.

Данный маршрут осуществляет перевозку жителей города по разным маршрутам, охватывая большую часть населения.

Пассажиров необычного трамвая, информируют о мерах безопасности в различных чрезвычайных ситуациях, о принимаемых мерах по профилактике и обучению правилам поведения при ЧС, раздают памятки с буклетами и памятками, в которых указан алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях.



Фото: пресс-служба МЧС РК