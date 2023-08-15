Трампу выдвинули уголовные обвинения в попытке аннулировать результаты выборов в Джорджии

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ – В штате Джорджия выдали ордер на арест бывшего президента США Дональда Трампа и 18 его подельников и дали срок для того, чтобы сдаться по собственной воле, МИА Казинформ передает со ссылкой на Independent.

Прокурор округа Фултон, штат Джорджия, Фани Уиллис выступила с таким заявлением после того, как суд присяжных выдвинул уголовные обвинения против Трампа по обвинению в попытке аннулировать результаты президентских выборов в 2020 году в штате.

В список обвинений входит нарушения закона о преступных организациях (RICO Act), сговор с целью подлога, фальсификация документов, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим и др..

Ордер на арест также был выдан против 18 сообщников Трампа, включая бывшего главу аппарата Белого Дома Марка Медоуза и бывшего мэра Нью Йорка Рудольфа Джулиани.

«Вслед за уголовным обвинением, согласно принятому процессу по закону штата Джорджия, суд присяжных выдает ордер на арест тех, против кого были выдвинуты эти обвинения», - сказала Уиллис. ... У обвиняемых есть возможность сдаться по собственному желанию не позже 25 августа».

Уиллис также добавила, что каждый, кто хочет оспорить результаты выборов, может сделать это в рамках судебного процесса на территории штата.

«Обвиняемые вместо того, чтобы придерживаться этого судебного процесса, вступили в преступное вымогательство для того, чтобы аннулировать результаты президентских выборов в штате Джорджия», - сказала она.

Уиллис определила дату начала судебного разбирательства в течение следующих шести месяцев, добавив, что хотела бы видеть всех 19 обвиняемых в суде.