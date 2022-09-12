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      Западно-Казахстанская область

    Трамадол нелегально продавали наркозависимым в Уральске

    12 Сентября 2022, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках ОПМ «Дәрмек» ограничен оборот около 3 тыс. (2885) тонн прекурсоров из-за нарушения норм лицензирования и требований технической укрепленности к объектам их хранения. Об этом сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Так, в Актау ограничен оборот 80 тонн серной кислоты, 256 кг соляной кислоты и 23 кг толуола, которые хранились без соблюдения установленных требований. В Западно-Казахстанской области за нарушение норм лицензирования ограничен оборот 406,5 тонн серной кислоты, хранящейся в двух ТОО», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    Особое внимание сотрудниками полиции, по ее словам, было уделено проверке хранения и правил реализации лекарственных препаратов, содержащих психоактивные вещества.

    «В многопрофильной больнице Жамбылской области установлены нарушения технической укрепленности складского помещения, где хранятся медицинские препараты. Изъяты на ответственной хранение 1280 ампул наркотических и психотропных препаратов. В отношении ответственных за учет и хранение медицинских работников составлено 8 административных протоколов», - отметила представитель МВД.

    Внимание в ходе этого спецмероприятия было уделено выявлению фактов нелегальной продажи сильнодействующих веществ, содержащих наркотические вещества.

    «В Уральске в квартире полицейские изъяли 27 тыс. таблеток трамадола. Хозяйка квартиры продавала их поштучно наркопотребителям», - добавил Ш. Турлыбек.

    Фото: esnoticia.co

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Криминал Борьба с наркотиками
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