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    Тракторист в области Абай скончался от острой сердечной недостаточности

    13 Июня 2023, 20:46

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пропавший 10 июня житель села Долонь Бескарагайского района Сергей Архипов скончался от острой сердечной недостаточности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Тело без вести пропавшего Сергея Архипова, 1987 года рождения нашел кинологический расчет департамента полиции области Абай в 50 км от места тушения лесного пожара в лесополосе во время прочесывания местности. След взяла служебная собака.

    Признаков насильственной смерти мужчины, а также признаков, указывающих на его гибель от огня и пожара при первоначальном осмотре не обнаружено.

    Проведенной в дальнейшем судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины наступила в результате острой сердечной недостаточности - кардиомиопатии.

    Ранее сообщалось, что тракторист Сергей Архипов помогал в тушении пожара в области Абай и пропал. Его поиски продолжались более двух суток. Его трактор нашли в зоне пожара в области Абай.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Регионы Казахстана Утраты Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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