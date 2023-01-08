Трагический Қаңтар, новые министры и планы – обзор первой недели года в Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Первая неделя нового 2023 года в Казахстане запомнится непогодой, кадровыми перестановками в Правительстве и изменениями в законодательстве. Также все казахстанцы помнят, что 5 января исполнился ровно год со дня трагических событий, которые получили название Қаңтар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ряд регионов Казахстана - в снежном плену

Буквально с первого дня и до конца недели почти по всей стране бушевала непогода. Штормовое предупреждение 3-го января объявляли в 17 регионах. Повсеместно закрывались дороги, проходили спасательные операции по вызволению людей, ставших заложниками бурана. В одной только Карагандинской области спасли и эвакуировали из снежных заносов за сутки более 100 человек. Техника работала почти в круглосуточном режиме, очищая улицы городов от снега. Задерживались поезда и самолеты, отменялись авиарейсы.

В Сарысуском районе Жамбылской области объявили чрезвычайную ситуацию природного характера из-за сильного ветра, порывы которого достигали 30 метров в секунду. Жители города Жанатаса из-за урагана остались без электроэнергии. В пострадавший от стихии район выезжал аким области Нуржан Нуржигитов.

Полицейские не перестают напоминать о том, что за выезд на закрытые дороги грозит штраф. Кстати, с начала года они заметно возросли из-за увеличения размера минимального расчетного показателя. МРП в этом году составит 3450 тенге. То есть, с изменением размера МРП штрафы вырастут почти на 13%. Первыми понесут наказание за выезд на закрытые дороги двое жителей Абайской области. Они не подчинились требованию полиции остановить транспортное средство и выехали в непогоду.

Қаңтар: генпрокурор назвал одного из главных организаторов беспорядков

Главным событием 5 января было выступление генерального прокурора Берика Асылова на пленарном заседании Мажилиса о ходе расследования январских событий прошлого года. Генпрокурор назвал одним из главных организаторов беспорядков бывшего руководителя КНБ Карима Масимова. Берик Асылов заявил: «теперь можно утверждать, что в условиях управляемого хаоса операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована, это была попытка госпереворота. Уголовное дело в отношении экс-руководителей КНБ расследовалось под грифом «совершенно секретно». Всего в организации январских беспорядков обвиняются 18 человек.

Вместе с тем, Генпрокуратура еще не установила личности людей в военной форме, управлявших боевиками. Оперативные следственные мероприятия продолжаются. Не найдено и около 2 тысяч единиц оружия. Более 300 человек до сих пор находятся под следствием в связи с январскими беспорядками.

Во время январских событий пострадали 42 государственных здания в восьми регионах страны и 350 коммерческих объектов. Предпринимателям выплатили компенсацию в размере 16,7 млрд тенге.

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов напомнил, что во время январских беспорядков погибли 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов. 3 037 полицейских и военнослужащих получили ранения. 28 ранены, у 177 человек сломаны кости. 111 сотрудников получили ножевые ранения. Многие сотрудники все еще получают лечение. Трое полицейских продолжают находиться на лечении и в дальнейшем не смогут нести службу.

Глава государства подписал ряд законов

В первые дни нового года Глава государства подписал Закон РК «О растительном мире», Указ по вопросам деятельности Конституционного Суда Республики Казахстан и его Аппарата, поправки по противодействию коррупции и обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите, по усилению ответственности за экоправонарушения и проявления вандализма, по вопросам сохранения казахских пород собак. Также Президент подписал Указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов реорганизовано в Министерство экологии и природных ресурсов с передачей функций и полномочий в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы Министерству индустрии и инфраструктурного развития. Канцелярия Премьер-Министра РК преобразована в Аппарат Правительства.

На прошлой неделе обновился состав Правительства РК. Касым-Жомарт Токаев принял нового министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, министра культуры и спорта Асхата Оралова, министра просвещения Гани Бейсембаева и министра юстиции Азамата Ескараева. В ходе встречи Глава государства акцентировал внимание на важности эффективного выполнения государственных и отраслевых программ, национальных проектов, закрепленных за министерствами.

Наука, образование и социальная поддержка

В стране начали действовать соглашения с вузами о предоставлении образовательных льгот военнослужащим срочной службы. Наряду с этим, на прошлой неделе в Минздраве сообщили, что планируют увеличить количество грантов резидентуры за счет республиканского бюджета до 2500. По поручению Президента и партии «АMANAT» увеличили стипендию студентам медвузов. До 2025-го года планируется ежегодный ее рост на 15% и 20%.

Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов в ходе расширенного заседания коллегии Министерства науки и высшего образования поручил разработать специальный механизм поддержки молодых ученых.

Вместе с тем, с этого года педагогов, имеющих 30 и более лет педагогического стажа, освободили от сдачи Национального квалификационного тестирования. Они будут проходить только комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности – портфолио. С 1 января еще на 25% увеличилась зарплата воспитателей детсадов, педагогов школ и колледжей.

С 1 января вступили в силу правила льготного микрокредитования для молодых людей в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Ими предусмотрено предоставление на конкурсной основе микрокредитов для молодых людей в возрасте с 21 года до 35 лет, желающих начать предпринимательскую деятельность, либо занимающихся предпринимательством. Для проактивного назначения государственных мер поддержки в рабочем режиме запустили Цифровую карту семьи.

Сохранение сайгаков

В Казахстане продлили мораторий на использование сайгаков их частей и дериватов на всей территории республики до 2024 года. В этом году Минэкологии планирует научное исследование популяции сайгаков в рамках биологического обоснования по управлению популяциями. На территории нашей страны обитает более 90% всемирной популяции сайгаков. В связи с сокращением их численности до 21 тысячи в 2003 году Правительством РК был принят ряд комплексных мер по их охране, в том числе введен мораторий на их пользование. Благодаря принятым мерам численность сайгаков достигла 1,3 млн особей.



