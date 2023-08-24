РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:14, 23 Август 2023 | GMT +6

    Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент

    None
    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Организаторы трагической экскурсии в подземном водосточном коллекторе Москвы не признали вину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению столичной прокуратуры, задержаны 35-летний генеральный директор ООО «Спутник» Александр Ким и 31-летний Никита Дубас.

    «Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Вину они не признали», - сообщили в прокуратуре.

    По данным Следственного комитета России, 20 августа 2023 года гид-диггер совместно с группой в составе 7 человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в результате которой погибли люди, в т.ч. двое несовершеннолетних и сам гид. Следователи установили трёх лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии.

    Помимо задержанных, в числе фигурантов уголовного дела также значится генеральный директор экскурсионного бюро «Авангард» Александр Лазовский, который 21 августа покинул Россию, вылетев в Объединенные Арабские Эмираты.

    Как сообщалось в российских СМИ, Александр Ким является гражданином Казахстана, до выезда в Россию в 2006 году проживал в городе Конаев. В Санкт-Петербурге основал стартап по бронированию экскурсий по всему миру. В настоящее время он находится в Москве в рамках проведения следственных действий.

    В Посольстве Казахстана в России сообщили, что ситуация находится на контроле, сотрудники консульской службы поддерживают связь с адвокатами. При необходимости будет оказана консульская поддержка в целях соблюдения законных прав и интересов нашего гражданина.

    Как сообщалось ранее, нелегальная экскурсия, участники которой пропали без вести, проходила в Москве 20 августа. Когда начался сильный ливень, вода резко поднялась, и спастись у диггеров шансов практически не было. Погибли восемь человек, их тела найдены в реке Неглинке. Находиться в таких сооружениях могут исключительно сотрудники специальных служб.


    Теги:
    Задержания Туризм Другие государственные органы Россия
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:47
    Казахстан потерял одну позицию в медальном зачете Азиады
    Сегодня, 23:27
    На 4 года сняты требования по установке кнопки SOS на казахстанский транспорт
    Сегодня, 23:15
    Бонусы за раннее выявление опасных заболеваний получают врачи в РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!