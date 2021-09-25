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    Трагедию успел предотвратить участковый инспектор в ЗКО

    25 Сентября 2021, 09:41

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Участковый инспектор успел предотвратить трагедию в ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    23 сентября примерно в 12:55, увидев 3-летнего ребенка у окна в доме по улице Громова без присмотра, бдительные граждане сообщили оператору 102. Благодаря оперативным действиям полицейских удалось избежать несчастного случая.

    Незамедлительно направившийся на место участковый инспектор полиции Акылбек Айткужин до прибытия спасателей разговорами через дверь отвел ребенка от окна. Тем самым спас малолетнего ребенка от падения.

    Сотрудники ДЧС, проникнув в дом через окно, открыли дверь и вместе дождались мать, которая ушла провожать старших детей в школу, пока девочка спала.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Происшествия
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