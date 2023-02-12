Трагедия в Турции и Сирии, отопительный сезон и паводки в Казахстане - обзор недели

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На этой неделе мир с напряжением следил за трагическими событиями, связанными с землетрясением в Турции и других ближневосточных странах. Казахстан, в числе других мировых стран, не замедлил прийти на помощь. События прошедшей недели – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Землетрясение магнитудой более семи баллов на юго-востоке Турции, с эпицентром в провинции Кахраманмараш произошло 6 февраля. Мощные подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах. Разрушительное землетрясение в Турции отозвалось в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре, Ираке.

По последним данным, число жертв землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 21 043, спасены 80 097 жителей зоны бедствия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур.

Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турецкой Республики в Казахстане и выразил сочувствие и поддержку братскому народу. Президент РК поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Глава государства также поручил Правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества. 50 тонн гуманитарной помощи доставил Казахстан в Алеппо при поддержке Исламской организации продовольственной безопасности.

Многие страны мира направили в пострадавшие от землетрясения регионы. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Правительством оказывается экстренная помощь в устранении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции. Спасатели МЧС Казахстана вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений.

Известно, что на данный момент казахстанские спасатели, работающие в Турции круглосуточно в две смены, извлекли из-под завалов 7 человек и 19 тел погибших.

Собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Турции Акжигит Чукубаев в эти дни передает экстренные новости с места событий.

Спасатели извлекли из-под завалов в Турции тело одного из казахстанцев. Как позже сообщили в МИД РК, им оказался Адиль Кадырбеков. Позднее спасатели под завалами обнаружили тело Мирболата Курмашева. 8 февраля удалось спасти Сабину Мамадьярову. Ее нашли живой, но с переломом руки.

Тела погибших в Турции Мирболата Курмашева и Адиля Кадырбекова вчера доставили в Алматы.

Казахстан готов оказать продовольственную гуманитарную помощь Турции. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев. Казахстанцы собрали 34 млн тенге для оказания помощи пострадавшим в Турции.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим в Турцию отправились четыре атырауских врача из областной клинической больницы. Атырауские университеты готовы принять казахстанских студентов из Турции.

В Актобе открылись пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Алматинские волонтеры начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Турции. Пунктами сбора стали Международный аэропорт Алматы, расположенный по адресу улица Майлина, 2 и Depo Evolution Park по улице Байтурсынова 22к1. Молодежный ресурсный центр Алматинской области при координации Министерства информации и общественного развития объявил о сборе гуманитарной помощи, которая уже собирается в офисах региональных фронт-офисов волонтеров «Birgemiz» во всех городах республиканского значения и областных центрах. Собранная помощь будет отправлена в Национальную волонтерскую сеть для передачи в Посольство Турции в Республике Казахстан.

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген пожертвует часть вырученных средств от продажи билетов на концерты в рамках мирового турне «Stranger» пострадавшим от землетрясения в Турции.

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан открыта горячая линия по номеру +7 (7172) 72-05-00, на которую наши граждане и их родные могут обратиться за помощью. Уже определено местоположение в Турции более чем 150 казахстанцев. В Стамбуле генеральное консульство Казахстана, наши граждане, студенты, а также местная казахская диаспора, при координации с турецкими властями активно отправляют гуманитарную помощь в пострадавшие регионы, собрано также около 160 тысяч долларов. Генконсул Алим Байель выразил благодарность стамбульским казахам.

Казахстан оказывает помощь не только попавшим в беду жителям турецких городов, соотечественникам, но и гражданам соседних государств. Так, 22 граждан Кыргызстана, вместе с 42 казахстанцами, эвакуировали из Газиантепа казахстанским спасательным спецбортом.

Последствия разрушительного землетрясения с гибелью тысяч людей еще будут изучать и анализировать. Но уже в пострадавших турецких провинциях создаются отделы по расследованию преступлений, связанных с землетрясением. Восемь человек арестовали в Турции из-за строительных дефектов в зданиях, обрушившихся при землетрясении. Главного архитектора жилого комплекса Rönesans Rezidans, полностью разрушившегося после землетрясений в турецкой провинции Хатай, задержали в аэропорту Стамбула при попытке сбежать из страны.

В Казахстане тем временем задумались о качестве современного строительства, сейсмостойкости зданий и соблюдении строительных норм и правил при возведении крупных сооружений и жилых комплексов, особенно в мегаполисах.

Сейсмоаудит зданий решили провести в Алматы. На встрече с акимом города были подняты вопросы сейсмоусиления объектов южного мегаполиса. Аким Алматы рассказал об утвержденной с 1 июля 2021 года карте сейсмического микрорайонирования, в которой обозначены все новые появившиеся тектонические разломы, и заверил, что ведется работа по сейсмоусилению зданий, рассчитанному на 9 – 10 баллов.

На минувшей неделе Казахстан был активным инициатором и участником других международных событий.

Первый Межпарламентский форум стран Центральной Азии прошел в Туркестане. Делегации палат парламентов стран Центральной Азии обсудили развитие единого духовно-культурного пространства и перспектив расширения межпарламентских взаимоотношений.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников Межпарламентского форума государств Центральной Азии, отметив, что для сохранения общего духовного наследия и формирования единого культурно-исторического пространства Центральной Азии важно наполнить новым содержанием гуманитарное сотрудничество.

По итогам форума принята Туркестанская декларация. Документ направлен на расширение экономического взаимодействия и формирование единого культурно-исторического пространства Центральной Азии с присущей ей уникальной идентичностью.

В стране продолжается работа по модернизации и реформированию основных направлений социально-экономического развития, упорядочению законотворчества и конституциональных институтов.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял акимов Мангистауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей. Главы регионов отчитались по итогам социально-экономического развития вверенных им регионов за 2022 год, рассказали о предстоящих планах. Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость своевременной и качественной реализации поручений, данных им в ходе рабочих поездок по регионам, отметив важность дальнейшего обеспечения стабильного социально-экономического развития областей и повышения благосостояния населения.

По поручению Главы государства, комплексы президентских резиденций в Актобе, Атырау, Актау, Костанае и Таразе отдадут под социальные нужды. В Актобе планируют отдать резиденцию детям под реабилитационный центр или оздоровительный лагерь. В резиденции Президента в Атырау откроется центр отдыха и оздоровления детей. В Костанае еще решают вопрос о направленности детского учреждения на базе резиденции. В Актау также пока не решили, в какой именно центр превратится резиденция Президента.

Продолжаются рабочие поездки Главы государства по регионам Казахстана.

Первая пятница февраля выдалась плодотворной для Касым-Жомарта Токаева. Утром Президент подписал Указ об очередном призыве граждан на воинскую службу, а чуть позже стало известно о том, что Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область. За полдня Касым-Жомарт Токаев успел побеседовать с представителями интеллигенции региона и ремесленниками, встретился со школьниками и студентами, увидел, как развиваются сельские территории.

Отопительный сезон в Казахстане 2022 - 2023 года продемонстрировал проблемы и сложности в жилищно-коммунальной сфере. Выяснилось, что технический износ теплоцентралей, оборудования ТЭЦ, котельных в стране достиг критической отметки.

Критическая ситуация, по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, наблюдается в пяти регионах, где износ теплосетей составляет более 65 %: Павлодарская область - 82 %, Карагандинская область - 68 %, Абайская область - 68 %, Восточно- Казахстанская область - 66 %, Северо-Казахстанская область - 65 %.

В городе Рудном Костанайской области объявили режим ЧС техногенного характера из-за участившихся случаев аварий и порывов сетей. В тот же день сварочные работы по замене поврежденного участка трубопровода были завершены и отопление подключили.

На теплосетях Экибастуза зафиксировано 19 повреждений. Работают 6 котлов и 11 насосов, в ремонте – 4 котла и 3 насоса. Собственнику ТЭЦ поручено ускорить поставки материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ.

Руководителя АО «Павлодарэнерго» Вадима Лесина уволили по требованию первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

В Абайской области из-за коммунальной аварии на одной из улиц Семея подтопило 16 дворовых территорий и 6 домов. Подразделения МЧС помогают местным исполнительным органам в ликвидации последствий.

На юге Казахстана продолжаются паводки. 200 человек и 45 единиц техники из подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопление пяти населенных пунктов. В паводкоопасной зоне оказались 42 населенных пункта в Жамбылской области. На помощь жителям сел пришли около 300 военнослужащих Жамбылской области. Последствия подтоплений талой и дождевой водой оперативно устранили. Жители населенных пунктов, где проводились неотложные работы, выражают благодарность спасателям и представителям местных исполнительных органов.

43 населенных пункта подвержены подтоплению в Павлодарской области. Подготовлена группировка сил и средств для ликвидации последствий паводка.

В Атырау прошло два обильных снегопада. Непогода парализовала не только Атырау, но и все районы региона. Из-за снегопада приостанавливали движение общественного транспорта. Аким Атырауской области. С 7 февраля к уборке снега привлечено 43 единицы спецтехники ТОО «Спецавтобаза» и 88 спецмашин. За город вывезено 8 090 кубометров снега, улицы обработали 137 тоннами реагентов. Восстановили 33 воздушные электрические линии, отключенные во время сильного снегопада.

В ряду позитивных новостей Казахстана - произошел первый запуск 2023 года – с космодрома «Байконур» запущен метеорологический спутник «Электро-Л». Запуск «Протона-М» прошел в штатном режиме. Мощная ракета способна вывести на орбиту грузы свыше 20 тонн. Космический грузовик «Прогресс МС-22» отправился к МКС, куда доставит более 2,5 тонны грузов.

В Кызылординской области более 1 млрд тенге выделят на модернизацию систем водоснабжения Байконура.

В 1,6 раза выросли инвестиции в обрабатывающую промышленность Жамбылской области, самую интенсивно развивающуюся отрасль АПК региона. По итогам 2022 года в целом рост экономики региона составил 105,5%. В рамках проекта «Ауыл — ел бесігі» реализовано 149 проектов в 82 населенных пунктах.

Компания «Казахмыс» инвестирует в разработку месторождений Коксай и Айдарлы больше 2 трлн тенге, эти инвестпроекты имеют республиканское значение. Реализация проектов способствует социально-экономическому развитию Жетысуской и Абайской областей, росту благосостояния населения.

1,2 млн квадратных метров жилья сдадут в этом году в Актюбинской области, будут продолжены работы по ремонту 16 многоквартирных домов и замене 94 лифтов.

Водоочистные сооружения модернизируют в Атырау в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны». Будет модернизирован «долгострой» - фильтровальная станция на левом берегу Урала в пригородном селе Береке.

В Карагандинской области ключи от новых квартир получили 45 семей в Приозерске. По программе «Нұрлы жер» шесть многодетных семей из числа очередников получили квартиры в Балхаше. Около 4 млрд тенге потратят на ремонт объектов образования в СКО.

Исполняется три года со дня трагических событий 2020 года в Кордайском районе Жамбылской области. Последствия беспорядков, в результате которых погибли десятки человек и пострадали сотни объектов, сегодня полностью ликвидированы. В память о погибших в ходе конфликта кордайцы прочли поминальную молитву.

В столичном спорткомплексе Qazaqstan открылся Х Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Подобный чемпионат Азии проводится впервые на территории стран СНГ. Участвуют более 500 спортсменов из 31 страны. В составе национальной сборной Казахстана - 69 атлетов. Международные соревнования завершатся 12 февраля. Казахстан уже завоевал 2 «золота» и «серебро» чемпионата Азии по легкой атлетике.

Казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи стала победительницей чемпионата Азии в закрытых помещениях по легкой атлетике. Ей не было равных в беге на 3 тысячи метров, эту дистанцию она преодолела за 9:01.98 секунд.

Легкоатлетка Элина Михина завоевала «золото» чемпионата Азии.

Казахстанская легкоатлетка Ольга Сафронова стала серебряной призеркой чемпионата Азии. Дистанцию 60 метров она пробежала за 7.32 секунды, уступив лишь иранской сопернице.

Порадовала на минувшей неделе казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая во втором круге турнира одиночного разряда в Абу-Даби обыграла экс-первую ракетку мира. Елена Рыбакина, десятая ракетка мира, встретилась на корте с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (20-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:2. Однако в четвертьфинале турнира Mubadala Abu Dhabi Open Елена Рыбакина проиграла 14-й теннисистке рейтинга планеты Беатрис Хаддад Майе из Бразилии - 6:3, 3:6, 2:6.

Мужская сборная Казахстана по боксу заняла первое место в медальном зачете на международном турнире памяти Иштвана Бочкаи в Дебрецене (Венгрия). Казахстанские боксеры выиграли девять медалей — шесть золотых и три бронзовые.

Жамбылцы встали на лыжи. Первую в регионе горнолыжную базу «Коксай» открыли в красивейшем природном месте южного Казахстана – в Жуалынском районе Жамбылской области. Комплекс предназначен для круглогодичного использования - катание на лыжах, зимний и летний спортивный отдых, конные и пешие экскурсии по горным тропам. До этого жамбылцы не имели возможности заниматься лыжным спортом.