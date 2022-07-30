Трагедия в горах Грузии - погибли девять человек

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Трагедией закончилась спасательная операция в горах Гудаури в Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что погибли все восемь человек, находившиеся на борту вертолета, разбившегося сегодня на курорте Гудаури во время проведения спасательной операции.

«К сожалению, погибли восемь человек», - сказал Гомелаури, который прибыл на место аварии.

По его словам, также сегодня погиб турист, который совершал перелет на параплане и рухнул на скалы. Выжил, но получил телесные повреждения пилот параплана, потерпевшего крушение в ущелье.

Министр уточнил, что погибший турист является иностранцем. Пилота — гражданина Грузии, вытащили из ущелья и переводят в больницу.

По данным МВД, на борту вертолета находились четыре члена экипажа, двое спасателей из службы управления чрезвычайными ситуациями и два медика из центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи Минздрава.

По данным СМИ, вертолетом управлял полковник полиции Заза Лория. Стаж его работы пилотом – 35 лет, за время работы на вертолете он спас множество людей.

Вертолет, принадлежащий пограничной полиции, проводил операцию по спасению упавших в Гудаури парапланеристов. Он вылетел в Гудаури из Тбилиси. Авария произошла возле первого тоннеля трассы, соединяющей Гудаури с Коби.

Вертолет во время совершения маневра зацепился хвостовой частью за скалу, что привело к разрушению заднего пропеллера. После этого он потерял управление и стал падать в ущелье. После очередного удара о скалу вертолет взорвался.

МВД начало расследование по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта по статье 275 Уголовного кодекса Грузии.

Из-за крушения вертолета трасса Млета-Коба перекрыта, движение транспорта запрещено.





Фото: Emergency Management Service



