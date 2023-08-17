Трагедия на шахте в Карагандинской области: что известно к этому часу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Утром 17 августа в Карагандинской области горела шахта «Казахстанская» с находившимися в ней 227 горняками. В «Арселор Миттал Темиртау» сообщили о возгорании конвейерной ленты. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет, что известно к этому часу.

По данным на 17:50 вечера, на месте пожара нашли тела двух погибших горняков. Имена погибших пока не озвучили, идет опознание. Поиски еще троих продолжаются. В больнице находятся 8 горняков.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

Напомним, 17 августа в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. На месте происшествия работали сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Также сообщалось, что на месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким города Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. По предварительной информации, на месте к медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель. Все пострадавшие госпитализированы в Центральную больницу Шахтинска и в Областной медицинский центр.

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили о состоянии госпитализированных горняков. Двум пострадавшим предварительно поставили диагноз – отравление угарным газом легкой степени тяжести. Предварительный диагноз еще двух пострадавших – отравление угарным газом тяжелой степени. Им оказывают медицинскую помощь.

Как позже сообщили в облздраве, двое из восьми госпитализированных шахтеров, которые пострадали сегодня при пожаре на угольной шахте в Карагандинской области, находятся в отделении реанимации.