Трагедия на шахте, новые законы, внешняя политика РК, медали боксеров на ЧА - обзор недели в Казахстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ ­- Трагедия на шахте АО «Арселор Миттал Темиртау» стала центральной темой новостных публикаций всей отечественной прессы на минувшей неделе. События недели в Казахстане - в еженедельном обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

ЧП в Шахтинске

На минувшей неделе казахстанцы скорбели по погибшим в Темиртау шахтерам. 3 ноября в 3:03 ночи на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. Четыре шахтера без признаков жизни были найдены сразу, пятый погибший был обнаружен в 9:09 утра, четверых пострадавших госпитализировали в центральную больницу Шахтинска.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным погибших на шахте АО «Арселор Миттал Темиртау».

Уголовное дело зарегистрировано по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана.

Врачи многопрофильной больницы имени Х.Ж. Макажанова в Караганде сообщили о состоянии четверых пострадавших. Двое находятся в токсикологическом отделении с отравлением угарным газом, состояние стабильное, без ухудшений. Что касается состояния двоих пациентов, доставленных по линии санавиации и которым провели операции - состояние стабильно тяжелое. Позднее стали известны имена погибших. 5 ноября прошли похороны погибших горняков на шахте имени Ленина в Шахтинске. Родные и близкие, коллеги и просто жители города проводили их в последний путь.

Все восемь шахт АО «Арселор Миттал Темиртау» были остановлены на сутки. В ходе работы комиссии на шахте имени Ленина обнаружили тление угольного штыба. В МЧС пояснили, что никакого повторного возгорания нет. На месте работают специалисты, которые занимаются заливкой тления.

С начала запуска в 1964 году на шахте имени Ленина погибли 69 шахтеров.

Начало новой эпохи в истории Казахстана

На этой неделе, в субботу, Глава государства публично подписал шесть законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

Так, с 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный Суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. На уровне конституционного закона впервые закрепляются статус, полномочия, гарантии независимости Уполномоченного по правам человека. Усилена правозащитная функция Генерального прокурора. Часть депутатов Мажилиса и облмаслихатов, все депутаты районных маслихатов будут избираться по одномандатным округам. Кроме того, вводится выборность акимов районов и городов областного значения.

В своем выступлении на церемонии публичного подписания ряда важных законов, Глава государства отметил, что главное богатство нашей страны – это люди и их достойная жизнь. В этой связи особое значение имеют новые положения, недавно включенные в Основной закон.

«Наша Конституция провозглашает, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. Благодаря принятию этой нормы будет запущена масштабная программа «Нацфонд – детям». Истинное величие нации заключается в благополучии каждой семьи и каждого гражданина, именно поэтому национальная экономика должна работать во благо народа», – заявил Президент.

Глава государства сообщил, что в принятых Парламентом законах регламентирован переход Казахстана к смешанной избирательной системе. Теперь часть депутатов Мажилиса и областных маслихатов, все депутаты районных маслихатов будут избираться по одномандатным округам. Благодаря этому представительные органы станут по-настоящему народными.

Также на минувшей неделе Президент подписал Закон Республики Казахстан «Об амнистии», направленный на освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года. По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тыс. лиц.

Казахстан продолжит укреплять лидирующую позицию в ЦА по привлечению инвестиций

На этой неделе Глава государства провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий, в ходе которой Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан остается приверженным принципу открытой экономики, поддерживая торговые отношения со 180 странами мира.

«Несмотря на экономические потрясения по всему миру, наш экспорт несырьевой продукции увеличился почти на 40%. Мы намерены и далее укреплять нашу лидирующую позицию в Центральной Азии по привлечению инвестиций, - заявил Глава государства. - Только за шесть месяцев текущего года зарубежные партнеры инвестировали около 15 млрд долларов США в экономику страны, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время мы обеспокоены постоянным высоким уровнем импорта продовольствия из-за рубежа, что приводит к высокой инфляции. Эксперты справедливо признают, что инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение».

Вместе с тем, во время встречи Президент РК подчеркнул, что новая модель общественного устройства обеспечит регулярную ротацию власти и закрепит дальнейшее демократическое развитие современной казахстанской государственности.

«Предстоящие через несколько недель внеочередные выборы Президента заложат в Казахстане новую политическую традицию, откроют новую политическую эпоху. Мы определили своей главной целью построение Справедливого Казахстана, в котором каждый гражданин будет иметь равные условия и возможности для реализации своего потенциала. Идея справедливости отныне станет стержнем всей государственной политики Казахстана, направленной на повышение благосостояния народа, оперативное реагирование на нужды и запросы граждан. Я и моя Администрация твердо намерены обеспечить все условия для проведения открытых и честных выборов Президента», – подчеркнул он.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября

На выборы Президента РК аккредитовано 76 иностранных наблюдателей от четырех международных организаций и трех иностранных государств.

С 4 ноября избиратели смогут проверить данные о себе на своем участке. Проверить включение себя в список избирателей по месту регистрации можно также через сайт или колл-центр соответствующего акимата. Лиц с ограниченными возможностями будет обслуживать инватакси в день выборов Президента РК.

Казахстан принял участие в ряде внешнеполитических мероприятий

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступил на очередном заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, отметив, что, несмотря на пандемию и другие вызовы, на пространстве ШОС сохраняется достаточно высокая динамика развития. По итогам 2021 года темпы экономического роста государств-членов варьировались в диапазоне от 4 до 9%, а суммарный товарооборот между Казахстаном и странами ШОС вырос на 22%, составив почти $51 млрд.

На 10-й встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве Казахстан представил свою позицию по ключевым направлениям. Во встрече принял участие помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности РК Гизат Нурдаулетов. Он подчеркнул, что открытый и конструктивный политико-дипломатический диалог является единственным эффективным и приемлемым путем выхода из любых кризисов, а также отметил необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане для обеспечения безопасности на южных рубежах СНГ. В ходе встречи Гизата Нурдаулетова с Николаем Патрушевым подписан План сотрудничества между аппаратами Советов Безопасности Республики Казахстан и Российской Федерации на 2023-2024 годы.

Казахстан и Иран подписали меморандум об увеличении грузопотока товаров до 4 млн тонн в год. Возможности выхода на новые рынки сбыта для казахстанской продукции, устранение барьеров в маршруте Север-Юг стали ключевыми темами обсуждения во время рабочего визита казахстанской делегации во главе с заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным в Исламскую Республику Иран.

Коронавирус в Казахстане

Казахстанцы продолжают следить за новостями по заболеваемости населения коронавирусом и сезонным гриппом. За прошедшие сутки в Казахстане выявили 47 новых случаев заболевания коронавирусом. На 6 ноября лечение от КВИ продолжают получать 725 человек.

9,5% казахстанцев уже получили вакцину против гриппа. В стране на этот год на бюджетные средства закуплено 2,3 млн доз вакцины «ГРИППОЛ +», производства России, что позволит охватить 12% населения, при рекомендуемом ВОЗ – не менее 10%. Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в Восточно-Казахстанской области в сравнении с предыдущим эпидсезоном на 1,2 раза. При этом 52,1% заболевших - дети до 14 лет. Также больше обращаться в больницы стали жамбылцы, заболевшие гриппом.

Новости экономики

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL из серии монет «Выдающиеся события и люди». Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК озвучило среднее значение номинальной заработной платы по стране - в ІІI квартале оно составило 299 782 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 23%, в реальном выражении – 5,8%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в ІІI квартале составило 189 018 тенге.

Крупные активы фонда «Самрук-Казына», такие как национальная нефтяная компания, авиаперевозчик и железнодорожная компания, в скором времени станут публичными. КазМунайГаз – наш национальный нефтяной чемпион – проводит IPO в Казахстане этой осенью.

Новости из вновь образованных регионов Казахстана

1,4 трлн тенге планируют инвестировать в развитие Улытауской области. По поручению Главы государства, данного в рамках рабочей поездки в регион, Министерство национальной экономики совместно с акиматом региона разработало проект Комплексного плана социально-экономического развития Улытауской области на 2022 - 2026 годы. Проект состоит из 9 направлений и 126 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов по различным сферам.

Казахмыс выделит 35 миллиардов тенге на развитие Улытауской области. Подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом области и группой компаний «Казахмыс», который реализует 22 проекта на 35 млрд тенге в городах Жезказган, Сатпаев и Улытауском районе. В ближайшие годы в регионе будут построены социально-культурные объекты, в числе которых физкультурно-оздоровительный комплекс, музыкально-драматический театр и детский сад в городе Жезказгане.

Новости культуры

Международный театральный фестиваль прошел в Кокшетау. В мероприятии приняли участие лучшие творческие коллективы из Астаны, Алматы, Актобе, Семея, Усть-Каменогорска, Темиртау, Костаная, а также Кыргызстана, Грузии и России. По итогам IV Международного театрального фестиваля «Те-ART-Көкше» «Золотой беркут» и номинацию «Лучший спектакль» получил Акмолинский областной русский драматический театр за драму «Лютый» М. Ауэзова режиссера Тимура Кулова из Татарстана.

Отечественная картина «Зере» режиссера Даурена Камышбаева участвует в кинофестивале во Вьетнаме в конкурсе полнометражных фильмов. Вьетнамский международный кинофестиваль знакомит зрителей с новыми фильмами всех жанров, включая полнометражные, короткометражные, документальные, анимационные.

В столичном Дворце школьников состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского детского читательского конкурса «Балалар әлемі». Цель конкурса - повышение интереса у детей и подростков к чтению, привлечение к углубленному изучению казахской и зарубежной литературы, произведений поэтов и писателей, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма.

В столице Казахстана 7-16 ноября в Центральном концертном зале «QAZAQSTAN» пройдет международный музыкальный фестиваль «Alem Saz». Проект организован в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и 76 странами мира.

На минувшей неделе произошел ряд важных спортивных событий

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» проиграл владивостокскому «Адмиралу» со счетом 4:1.

Павлодарские гимнастки стали призерами Пятого международного Кубка по художественной гимнастике в Абу-Даби. Павлодарскую область на соревнованиях представили четыре воспитанницы школы художественной гимнастики «Элит».

Полицейский из Жетысу завоевал «золото» на Кубке мира по универсальному бою. Капитан полиции Куандык Есинеев оказался сильнейшим в весовой категории до 85 кг среди спортсменов из 18 стран мира. Он завоевал золотую медаль в разделе «лайт» по универсальному бою.

Казахстан выиграл восьмую медаль на чемпионате Азии по боксу. Казахстанская боксерша Дарига Шакимова обыграла соперницу из Индии на чемпионате Азии-2022 в Аммане. На данный момент у сборной Казахстана восемь полуфиналистов чемпионата Азии.

Сегодня Абзал Ажгалиев завоевал серебряную медаль на втором этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в городе Солт-Лейк-Сити (США). Отметим, на первом этапе в канадском городе Монреаль мужская сборная завоевала серебро в эстафете на 5 километров. Сейчас в мировом рейтинге на 5000 метров Казахстан находится на 9-м месте (12094 очка).