Трагедия на шахте «Казахстанская», организация учебного процесса, нехватка воды на юге - обзор событий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обсуждение вопросов школьного образования на правительственном уровне, выяснение причин нехватки воды в южных регионах страны, что привело к гибели шахтеров в Карагандинской области - о главных событиях минувшей недели читайте в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Трагедия на шахте «Казахстанская: хроника чрезвычайной ситуации

Мирное течение трудовой недели в Казахстане омрачила чрезвычайная ситуация в Карагандинской области. Первое сообщение о том, что на шахте «Казахстанская» начался пожар, было опубликовано на ленте 17 августа 2023 года в 12:22.

Фото: Freepik

Группа выпуска МИА «Казинформ и собственные корреспонденты в оперативном порядке подготовили несколько десятков материалов об этой чрезвычайной ситуации.

Уже к 14 часам стало известно, что на поверхность были выведены 222 работника.

В 17:16 сообщалось, что поиски еще пятерых шахтеров продолжаются. А среди спасенных - четверо пострадавших, предварительный диагноз - отравление угарным газом.

Следом поступило поручение Президента Правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим. «Провести переговоры с иностранной компанией, которая является собственником данного предприятия, относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала. Продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке»,- отмечалось в сообщении Акорды.

Вечером первого дня пожара на шахте на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена наутро. 18 августа были обнаружены тела еще двух людей.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

18 августа генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов прокомментировал аварию на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области и предложил после расследования причин происшествия принять решение о полном пересмотре договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

В этот же день Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание с созданной специальной комиссией по ситуации на шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау».

Фото: primeminister.kz

Как сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, в результате происшествия пострадали 13 человек. 9 из них были доставлены в Многопрофильную больницу им. Х. Ж. Макажанова с отравлением токсическими газами, в том числе угарным газом тяжелой степени. Еще четверых пострадавших доставили в Центральную больницу Шахтинска. Двое были отпущены на амбулаторное лечение, на стационарном остаются еще два человека, их состояние средней степени тяжести.

Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

19 августа в компании АО «Арселор Миттал Темиртау» назвали имена погибших шахтеров.

«С глубоким сожалением и скорбью мы говорим о наших безвременно ушедших коллегах: Стешин Денис Геннадьевич, 1978 г.р., проходчик подземный 4 разряда, стаж 21 год; Бургун Виктор Сергеевич, 1966 г.р., электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет; Слюньков Виталий Владимирович, 1965 г.р., электрослесарь подземный, стаж 39 лет.

Поиски двоих шахтеров продолжаются. На данный момент разрабатывается дополнительный план по проведению обследования горной выработки», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

19 августа Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл в Шахтинск и встретился с семьями погибших шахтеров. Выразив им соболезнования, он сообщил о том, что всем семьям погибших шахтеров будет оказана поддержка от государства и работодателя. На вопрос о снижении пенсионного возраста для горняков Алихан Смаилов ответил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию раньше – в 55 лет.

Фото: primeminister.kz

На совещании, которое провел глава Кабмина, была приведена ужасающая статистика: на объектах «АрселорМиттал Темиртау» погибло свыше 100 человек за 15 лет.

Премьер-Министр подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.

«В этом вина в первую очередь собственников предприятия. Их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет. Как мы видим, за все время деятельности внимание уделялось только получению прибыли без создания должного уровня безопасности для рабочих. Поэтому часто повторяются аварии. И что наиболее трагично – гибнут люди», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр обозначил необходимость принять оперативные меры по скорейшей ликвидации аварии, провести всестороннее выяснение ее причин и выявить виновных в этой трагедии.

Вечером 19 августа было найдено тело четвертого погибшего шахтера – Халикова Артура Ринатовича, 1994 г.р., электрослесаря 4-го разряда, стаж 10 лет. Поздней ночью пришло сообщение о том, что обнаружено тело пятого горняка, погибшего на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области. Им оказался самый молодой шахтер - Илья Александрович Старовойт, 1996 года рождения…

«АрселорМиттал Темиртау» должен уйти из страны, считает экс-директор шахты «Казахстанская», ныне депутат Мажилиса Парламента РК Арман Калыков. «Каждый год по пять, по шесть человек погибают... Они обещали 3 млрд долларов инвестиций. По факту ничего не было. Это было два года назад. Обещали большой металлургический завод построить, который будет выпускать 6 млн тонн стали. Но по факту ничего нет», - рассказал он в интервью МИА «Казинформ».

Ликвидационные работы на шахте «Казахстанская» продолжаются.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Рост ВВП в Казахстане по итогам семи месяцев составил 4,8%

Итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-июль 2023 года. Это был основной вопрос, который обсуждался на еженедельном заседании Правительства РК 15 августа 2023 года. По сообщению Премьер-Министр РК Алихана Смаилова, по итогам семи месяцев рост ВВП в Казахстане составил 4,8%, и значительный вклад внес реальный сектор.

Фото: primeminister.kz

«Так, в обрабатывающей промышленности, где рост составил 3%, увеличилось производство продуктов питания на 4,5%, напитков на 6,4%. В легкой промышленности рост на 21% обеспечен за счет увеличения производства текстильных изделий на более чем 37%. Производство пластмассовых и готовых металлических изделий выросло на 8%, в химической промышленности - на 4,1%. В машиностроении рост на 29% обеспечен за счет автомобилестроения на 43%, производства электрического оборудования - почти на 34,5%, локомотивов и вагонов - на 30%. Производство мебели увеличилось на 15%», - уточнил Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также отметил, что строительная отрасль демонстрирует уверенный рост - на 12%. Введено в эксплуатацию 8,5 млн кв.м жилья.

В сфере услуг выросли торговля - почти на 10%, связь и транспорт - более чем на 8% и 7% соответственно.

Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 14,4%.

«По итогам 7-ми месяцев по всем основным макропоказателям отмечается рост в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, области Абай и городе Алматы. Наименьшие показатели наблюдаются в Атырауской, Алматинской и области Улытау. Ответственным государственным органам и акиматам регионов следует усилить работу по достижению целевых макроэкономических показателей», - подчеркнул Алихан Смаилов. Также на этом заседании Правительства было дано поручение активизировать работу по снижению доли государства в экономике.

Десять дней до начала учебного года

Одним из вопросов заседания Правительства РК был вопрос организации образовательного процесса в стране.

Премьер-Министр РК раскритиковал готовность к учебному году: имеются риски срыва работ по завершению ремонта. Речь также шла о недопустимом безответственном отношении к безопасности объектов образования.

Была представлена информация о том, что на изъятые у коррупционеров деньги в Казахстане построили 62 школы.

Алихан Смаилов поручил акиматам регионов обеспечить комплексную модернизацию в школах, во всех организациях образования должны появиться современные предметные кабинеты. Иногородним студентам-сиротам будет компенсироваться проживание в общежитиях.

Рабочая неделя Президента Казахстана

17 августа под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по вопросам прогноза социально-экономического развития страны и проекта Республиканского бюджета на 2024-2026 годы.

Фото: akorda.kz

Глава государства подчеркнул важность проведения взвешенной макроэкономической политики, соблюдения всех обязательств, принятых государством в социальной сфере, а также отметил необходимость полноценного финансирования запланированных инфраструктурных и социальных проектов, поддержки и развития реального сектора экономики, общегосударственных расходов, в том числе направленных на повышение эффективности оборонной и правоохранительной систем.

По итогам совещания Правительству даны поручения усилить контроль над бюджетным процессом, обеспечить макроэкономическую стабильность и повысить финансовую дисциплину государственных органов.

18 августа Президент посетил с рабочим визитом Алматы, который начался с посещения селезадерживающей плотины, которая была сдана 1 июня 2023 года.

Фото: akorda.kz

Во время совещания с участием членов Правительства РК и актива Алматы был обсужден ряд вопросов развития города, в том числе пути решения проблем в сферах образования, экологии и медицины. Как считает Президент, для улучшения экологической обстановки Алматы необходимо регулировать движение транспорта в городе и развивать инфраструктуру для электромобилей.

Фото: akorda.kz

В течение недели Глава государства провел ряд встреч. Принял вице-президента Национальной академии наук Аскара Джумадильдаева, который поделился своими предложениями по развитию отечественной науки.

Фото: akorda.kz

Во время встречи с председателем правленияАО ««Казахфильм» Азаматом Сатыбалды речь шла о развитии отечественной кинематографии и сферы культуры. Президент отметил важность комплексного и последовательного решения накопившихся в отрасли проблем, необходимость объединения усилий профессиональных деятелей кино и творческого потенциала представителей национальной интеллигенции, гражданского общества, старшего и молодого поколений. Как считает Президент, в целом нужно рассматривать кинопроизводство как отдельный сектор креативной индустрии.

По информации пресс-службы Президента РК, по приглашению Президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга Глава государства Касым-Жомарт Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом. Также стало известно, Президент США Джо Байден пригласил лидеров стран Центральной Азии на саммит, который планируется провести во второй половине сентября.

Нехватка воды в южных регионах

На минувшей неделе одними из популярных были новости из Жамбылской области. «У кыргызской стороны национальная идея - продавать воду в Казахстан» - об этом собкору по региону журналисту Галине Скрипник рассказал политолог Данияр Ашимбаев.

К обсуждению проблемы подключились специалисты.

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова объяснила нехватку поливной воды в Жамбылской области.

О том, какое решение в водном конфликте в Жамбылской области предлагают кыргызские эксперты, можно прочесть в материале корреспондента МИА «Казинформ» в Кыргызской Республике.

В свою очередь, акимат Жамбылской области сообщил, что регион использован весь свой лимит поливной воды из Кыргызстана. В итоговом материале регионального корреспондента дается анализ всей ситуации и хороший прогноз о том, что Жамбылская область получит более 220 млн кубометров поливной воды.

Хорошие новости

С 1 сентября 2023 года размер стипендий в Казахстане будет увеличен. В рамках реализации Послания Главы государства со следующего месяца заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%.

Министерство информации и общественного развития вступилось за журналиста. В своем комментарии по факту задержания журналистки Сандугаш Дуйсеновой и в МИОР РК подчеркнули , что ведомство держит на контроле данный вопрос. Такое же заявление в СМИ сделал и министр Дархан Кыдырали. В итоге постановлением прокурора города Талдыкоргана досудебное расследование по делу журналистки Сандугаш Дуйсеновой было прекращено за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.

Среди читаемых материалов – «политический» прогноз по знакам зодиака акимов регионов страны и главных городов Казахстана. Как выяснилось, кресла акимов занимают 20 личностей, разных по своему характеру, темпераменту и стилю руководства. Среди акимов два Овна, пять Тельцов, Близнецы, Рак, Лев, четыре Девы, Весы, Скорпион, два Стрельца и Рыбы. В итоге астролог Ирина Абдраимова делает вывод о том, что не стоит забывать, что во Вселенной все циклично. Не нужно уповать на один гороскоп, строить планы, разочаровываться. Время выбирает своих лидеров.

День спорта в Казахстане

Каждое третье августа в Казахстане отмечают день спорта. В материале МИА «Казинформ» рассказывается об истории этого праздника и этапах развития спорта в стране. Последние новости о спортивных достижениях в мире и наших соотечественников можно прочесть в популярной рубрике.