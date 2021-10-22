Трагедия на съемках: Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера

НЬЮ-МЕКСИКО. КАЗИНФОРМ – На съемках вестерна «Ржавчина» (Rust) с участием американского актера Алека Болдуина произошла трагедия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

В результате несчастного случая оператор картины погибла, а режиссер получил серьезные ранения и находится в критическом состоянии.

Согласно заявлению правоохранительных органов, предоставленному CNN, на съемочной площадке фильма в Нью-Мексико актеры стреляли из винтовки холостыми патронами, осколки одного из которых задели двух человек. Оружие, из которого были выпущены злополучные пули, на момент инцидента было в руках у Алека Болдуина.

Оператор-постановщик Халина Хатчинс, 42 года, была доставлена в больницу на вертолете, где скончалась от полученных ранений, сообщает шериф округа Санта-Фе.

48-летний режиссер картины Джоэл Соуза был доставлен в региональный медицинский центр в критическом состоянии. Подробности о его состоянии не разглашаются.

«По мнению следователей, при съемке сцены использовалось винтовочное огнестрельное оружие», - говорится в заявлении местной полиции. Известно, что инцидент произошел примерно в 13:50 по местному времени.

«Ржавчина» - это вестерн, действие которого происходит в 1880-х годах, в котором снимаются помимо Болдуина, Трэвис Фиммел и Дженсен Эклз.

В офисе местного шерифа заявили, что расследование ведется и никаких обвинений пока предъявлено не было.



