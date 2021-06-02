Трагедия на Чарыне: проводится расследование по двум статьям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что из-за трагедии на Чарынском каньоне заведено уголовное дело по двум статьям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Досудебное расследование проводится по статьям 306 («Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека») и статьи 141 УК РК («Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей»).

Напомним, 29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области.

В МЧС сообщили, что грязе-селевой выброс случился в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом, продолжительностью около 15 минут).

В результате погибли два человека: ученица и учитель профильных предметов, еще шесть человек пострадали. Об их состоянии ранее рассказали врачи.

На месте происшествия искали еще одну школьницу, она найдена и направлена в больницу.







