Трагедии с детьми, новшества для призывников и экономия интернета – как прошла неделя в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в регионах Казахстана была относительно спокойной. Однако из разных областей приходила информация о смертельных авариях и несчастных случаях с детьми. Одной из самых обсуждаемых тем стало предложение Багдата Мусина экономить интернет. Об этих и других событиях – в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

На прошлой неделе Правительство Казахстана утвердило Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023–2025 годы. Он предусматривает реализацию системных мер, направленных на совершенствование налогового и таможенного администрирования, эффективную конкуренцию и распределение бюджета, защиту населения от нелегального бизнеса и прочее.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в то же время дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса, пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и хищений бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты.

Госпрограммы в регионах

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства поручил обеспечить качественную и своевременную реализацию всех проектов «Ауыл - Ел бесігі». Он подчеркнул, что развитие перспективных населенных пунктов требует особого внимания. Акимы областей должны активизировать работу по привлечению частных инвестиций для развития сельских территорий, при этом особое внимание уделять развитию приграничных сел.

А. Смаилов отметил, что ежегодно финансирование на реализацию проекта «Ауыл - Ел бесігі» увеличивается. За три прошедших года на эти цели из республиканского бюджета было выделено 326 млрд тенге. Хорошая динамика по освоению выделенных средств - в Павлодарской, Актюбинской и Кызылординской областях. Низкий уровень - в Алматинской и области Улытау.

В Атырау рассматривали ход реализации другой государственной программы - «Ауыл аманаты». В регионе предлагают упростить условия участия в ней. Региону выделили 1,5 млрд тенге на реализацию программы. Поступило 80 заявок, из которых только 10 одобрили. По остальным идет сбор недостающих документов.

Между тем в Северо-Казахстанской области менее чем за два месяца приняли заявки по программе «Ауыл аманаты» на все выделенные региону 1,8 млрд тенге. По информации АО «СПК «Солтүстік», выступающей оператором программы, поступило 250 заявлений.

Проблемная связь

Внимание казахстанцев привлекла фраза министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина о необходимости экономии Интерната. Он сравнил ценность сети и воды и призвал экономить Интернет, а приезжая домой, переключаться на wi-fi.

Более того, Б.Мусин пообещал журналистам выписать около 4 млрд тенге штрафа сотовым операторам. По его словам, когда размер штрафов был мизерным, сотовые операторы их не боялись. «Мы запросили всю информацию относительно инвестиций, количества базовых станций мобильных операторов, и это будет сравниваться с тарифами, которые они будут устанавливать. Это все будет контролироваться», - прокомментировал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

Новые правила для призывников

На прошлой неделе заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев сообщил, что казахстанцы, которые не прошли воинскую службу, будут освобождены от необходимости получения военных билетов. Статус военнообязанного будет отражаться в его личном кабинете.

Д.Ахмедиев сообщил, что с 1 января 2024 года военнообязанных будут автоматически прикреплять к призывным участкам. Гражданам не нужно приходить в военкоматы для медосвидетельствования, сбора документов для формирования личных дел и позволит не отрывать учащихся от учебного процесса. Новшество позволит сэкономить более 1 млрд тенге.

В Министерстве обороны намерены внедрять специальный психодиагностический комплекс, чтобы выявить склонность призывников к суициду. Он имеет базу более 60 психологических инструментариев и позволяет в автоматическом режиме обрабатывать результаты психологического изучения. В последующем планируется применение данных комплексов в ходе профессионального и психологического отбора в военные учебные заведения и на воинскую службу по контракту.

Для повышения престижа и привлекательности воинской службы в стране организовали предоставление отсрочек платежей по банковским займам и микрокредитам военнослужащим срочной службы. Отсрочку получили уже более 2,6 тыс. военнослужащих срочной службы. Учитывая долгосрочный характер проекта, в ведомстве выработали алгоритм предоставления кредитных каникул в проактивном формате. То есть, призывнику не нужно писать заявление.

Назначения, отставки и слухи

Неделя была богатой на назначения и увольнения. Не обошлось и без фейковых сообщений об отставках и задержаниях чиновников.

В социальных сетях распространилась информация о смене акима города Шымкента. Однако Мурат Айтенов продолжает работать. Покинуть должность ему придется, если суд вынес обвинительный приговор в отношении задержанного на прошлой неделе заместителя акима Максута Исахова.

Фото: otyrar.kz

Распространялось на прошлой неделе сообщение о задержании заместителя акима Западно-Казахстанской области и экс-главы СПК «Акжайык». В Антикоррупционной службе информацию опровергли.

А вот заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек действительно покинул должность. Но по собственному желанию.

Подали заявления на освобождение от должностей вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов и руководитель управления общественного здравоохранения города Астаны Тимур Муратов.

На прошлой неделе в Северо-Казахстанской области назначили прокуроров шести районов: Айыртауского, Тимирязевского, Аккайынского и района им. Г.Мусрепова, Уалихановского и Аккайынского.

Фото: пресс-служба прокуратуры СКО

Несколько назначений в министерствах и комитетах. Так, Серик Джартыбаев назначен директором департамента технического и профессионального образования. Кумис Сеитова - председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК. Нурлан Искаков - председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Экс-начальник управления физической культуры и спорта Алматинской области, призер летних Олимпийских игр 2008 года Нурбакыт Тенизбаев стал акимом Кегенского района Алматинской области.

Мейрамбек Шермаганбет, занимавший должность руководителя управления образования Кызылординской области, назначен на должность заместителя акима области.

Курманбек Жумагали стал председателем правления некоммерческого акционерного общества «Государственный центр поддержки национального кино». Азамат Сатыбалды - президентом АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Подготовка школ к учебному году

В регионах активно готовятся к новому учебному году. В Северо-Казахстанской области глава региона Айдарбек Сапаров отчитал руководителей ведомств и районных акимов за темпы ремонта учебных заведений. Аким Петропавловска Серик Мухамедиев сам поехал по школам. Даже в городе подрядные организации умудряются срывать график работ.

На прошлой неделе в социальных сетях распространялся ролик с кадрами из Петровской средней школы Тайыншинского района. Состояние школы не выдерживает никакой критики. А. Сапаров поручил руководителю управления образования Назиру Жашибекову выехать в село и найти решение проблемы.

В Министерстве просвещения сообщили, что учебники в цифровом виде прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов. По данным ведомства, переведено 94% учебников начальных классов, 81% учебников 5-9 классов, 61% учебников 10-11 классов в электронную версию. В 2024 году планируется стопроцентный охват дисциплин цифровыми учебниками.

В Комитете среднего образования напомнили, что 1 августа завершается прием документов для зачисления в первый класс. Процесс автоматизирован и осуществляется через веб-портал egov.kz. За четыре месяца поступило 350 453 заявления. Более 71% детей, зачисленных в первый класс, выбрали школы с казахским языком обучения. По предварительным оценкам, в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тысяч ребятишек.

Трагедии с детьми

Лето и каникулы – в разгаре. Дети в этот период часто остаются без присмотра родителей, увеличивается число несчастных случаев с их участием. На прошлой неделе трагических событий было особенно много.

В Шымкенте 7-летний мальчик выпал из окна и погиб. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов по улице Есиль в районе Аль-Фараби. Ребенок, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна второго этажа.

В этом же городе 10-летний мальчик, упавший в фонтан на проспекте Н. Назарбаева, скончался на месте. Ребенок находился без присмотра родителей.

В Акмолинской области 3-летняя девочка, оставшись ненадолго без присмотра взрослых, из любопытства взобралась на подоконник и выпала из окна.

В поселке Деркул в уличном дворовом туалете погибла двухлетняя девочка. Во время несчастного случая девочка осталась без присмотра взрослых.

В городе Балхаше оставшийся без присмотра взрослых годовалый мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже.

В Атырауской области трехлетний мальчик по неосторожности выпал из окна со второго этажа девятиэтажного дома.

Больше двух недель шымкентские врачи боролись за жизнь двухлетней девочки, которая выпила уксус, оставленный родителями на полу.

Вопиющий случай произошел в ТРЦ в Алматинской области. Мужчина пнул двухлетнюю девочку. Его арестовали на два месяца. Проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертиз.

Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

Вирусы и инфекции

На минувшей неделе стали известны результаты расследования по факту заражения пациентов в Центральной городской клинической больнице Алматы. Главного врача Наримана Табынбаева отстранили от работы.

Руководитель управления общественного здравоохранения Алматы Иран Шаметеков сообщил, что алгоритм оказания медицинской помощи был соблюден, не было системных нарушений. Инфицирование пациентов связано с человеческим фактором, а именно с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала санитарно–эпидемиологических норм.

Всех трех пациентов, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, поставили на диспансерный учет в СПИД-центр, обеспечили антиретровирусными препаратами по индивидуальной схеме лечения, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь за счет средств местного бюджета.

Материалы справки с итогами работы комиссии направлены в департамент полиции города для принятия процессуального решения и дальнейшего определения меры ответственности каждого ответственного лица.

В Астане за шесть месяцев было зарегистрировано 206 случаев с ВИЧ-инфекцией. Два случая среди подростков. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова.

Она же обратилась к родителям, которые перестали прививать детей. Из 24 заболевших детей вирусным гепатитом А в 22 случаях родители отказались от прививки.

В Северо-Казахстанской области за полгода зарегистрировали 80 случаев хронических вирусных гепатитов

Санитарные врачи бьют тревогу по поводу распространения кори. С начала года по стране отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по этому заболеванию и уже зарегистрировано 2 596 подтвержденных случаев. Большое количество заболевших в Алматы, Жамбылской, Алматинской, Атырауской областях, в городах Астана и Шымкент.

У двоих казахстанцев, прибывших из Таиланда, обнаружили лихорадку Денге.

«Азия Дауысы» спустя 20 лет

Из хороших новостей: в Алматы спустя почти 20 лет стартовал международный фестиваль «Азия Дауысы – 2023». В этом году он пройдет без традиционного международного конкурса исполнителей. Длится фестиваль будет три дня.

Завирусилось на прошлой неделе видео с известным актером Джеки Чаном, который исполнил китайскую песню «Настоящие герои» под звуки домбры. Где и когда было снято это видео, неизвестно. Однако не так давно Джеки Чан приехал на международный туристический фестиваль «Тұлпар мекені» в Или-Казахский автономный округ и выступил там.

Фото: douyin.com