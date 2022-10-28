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    Трафаретчика наркосайтов задержали с поличным в Астане

    28 Октября 2022, 16:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Трафаретчик наркосайтов задержан с поличным полицейскими Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками столичной полиции с поличным задержан 34-летний житель Акмолинской области, пропагандирующий наркотические средства. В дневное время он баллончиком наносил граффити на стенах гаража.

    Установлено, что за несколько дней до задержания, мужчина через соцсети устроился на работу в качестве трафаретчика – для нанесения граффити рисунков с указанием сайтов, рекламирующих наркотики. Заведомо зная о противоправном характере работы, он в дневное время начал наносить надписи. Однако в момент нанесения он был застигнут нарядом полиции на месте совершения преступления.

    В ходе осмотра в багажнике автомашины Hyundai Accent обнаружен баллончик с краской и трафарет. Машину подозреваемый взял в аренду для частного извоза. Задержанный - ранее судимый, дал признательные показания.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 299 ч.1 УК РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров».

    С начала года из незаконного оборота изъято свыше 250 кг различных наркотических средств. Заблокировано 69 наркосайтов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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