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    Традиция проведения торжественных линеек в конце учебного года не отменена – Минпросвещения РК

    15 Мая 2023, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве просвещения заявили о том, что традиция проведения торжественных линеек по завершению учебного года в казахстанских школах не отменяется. Решение об этом школы принимают самостоятельно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Решение о проведении торжественной линейки школы принимают самостоятельно. Министерство просвещения поддерживает все школьные традиции по проведению последних звонков. Вместе с тем, отмечаем, что в нормативных правовых документах министерства такого мероприятия не было ранее, нет и сейчас. При этом министерство рекомендует проводить последние звонки 1 июня в формате и рамках мероприятия по празднованию Дня защиты детей», - сказала на брифинге в СЦК первый-вице министр просвещения Шолпан Каринова.

    Отметим, что итоговые выпускные экзамены для учащихся 9 классов пройдут со 2 по 13 июня. Государственные выпускные экзамены для выпускников 11 классов пройдут с 5 по 19 июня.

    Как сообщалось ранее, 31 мая - последний день учебы в текущем учебном году. В этот день все школы проводят уроки согласно утвержденному расписанию. В завершении дня классный руководитель каждого класса проводит классный час. Сценарий классного часа готовится учителем самостоятельно, с учетом возрастных особенностей класса.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Минпросвещения РК
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