Традиционный военный парад возвращается на Елисейские поля

БРЮССЕЛЬ-ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Франция отмечает национальный праздник День взятия Бастилии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Силы специального назначения республики, участвующие в военных операциях в Африке, займут приоритетное место в военном параде, который состоится сегодня на Елисейских полях.

Традиционный парад в национальный день Франции вернется в Париж после годичного «перерыва» из-за пандемии COVID-19.

Шествие возглавят 80 французских и европейских спецназовцев, привлеченных к военным операциям в африканском регионе Сахель.

В мероприятии примет участие президент республики Эммануэль Макрон. Парад будет сокращен в силу текущих карантинных мер: на трибуны будет допущено только 10 тысяч зрителей вместо 25 тысяч.

Кроме того, по всей стране состоятся фейерверки - еще одна популярная особенность Дня взятия Бастилии, крупного исторического события Французской революции 1789 года.

Однако премьер-министр Франции Жан Кастекс не примет участие в столичном параде. Глава правительства выедет в г.Ниццу для участия в церемонии поминовения жертв теракта 2016 года, где в результате атаки погибли 86 человек. В знак мира в небо будет выпущено 86 голубей.