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    Традиционный военный парад возвращается на Елисейские поля

    14 Июля 2021, 10:51

    БРЮССЕЛЬ-ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Франция отмечает национальный праздник День взятия Бастилии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Силы специального назначения республики, участвующие в военных операциях в Африке, займут приоритетное место в военном параде, который состоится сегодня на Елисейских полях.

    Традиционный парад в национальный день Франции вернется в Париж после годичного «перерыва» из-за пандемии COVID-19.

    Шествие возглавят 80 французских и европейских спецназовцев, привлеченных к военным операциям в африканском регионе Сахель.

    В мероприятии примет участие президент республики Эммануэль Макрон. Парад будет сокращен в силу текущих карантинных мер: на трибуны будет допущено только 10 тысяч зрителей вместо 25 тысяч.

    Кроме того, по всей стране состоятся фейерверки - еще одна популярная особенность Дня взятия Бастилии, крупного исторического события Французской революции 1789 года.

    Однако премьер-министр Франции Жан Кастекс не примет участие в столичном параде. Глава правительства выедет в г.Ниццу для участия в церемонии поминовения жертв теракта 2016 года, где в результате атаки погибли 86 человек. В знак мира в небо будет выпущено 86 голубей.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция Общество
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