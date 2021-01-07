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    Традиции Рождества объединяют поколения - Аида Балаева

    7 Января 2021, 10:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Аида Балаева поздравила всех православных христиан с праздником Рождества, передает МИА «Казинформ».

    Поздравление размещено в личном аккаунте министра в Facebook.

    От всей души поздравляя православных со светлым праздником – Рождеством Христовым, министр подчеркнула, что своими теплыми традициями Рождество объединяет людей разных поколений вокруг главных общечеловеческих ценностей – теплоты семейного очага, милосердия, любви к ближнему.

    «Очень многие из нас выросли в дружной интернациональной среде. И до сих пор в Казахстане все религиозные праздники отмечают вместе люди разные по вере, но родные по душе. Это уникальная черта нашего народа. Уважительное отношение к чувствам верующих и их религии – важнейшая из основ государственной политики нашей страны. Казахстан, благодаря мировоззрению и общечеловеческим убеждениям Елбасы, давно стал всемирной площадкой для межрелигиозного диалога. Еще важнее, что взаимоуважение и терпимость к представителям других религий – для наших людей чувства врожденные, естественные», - отметила Аида Балаева.

    По словам министра, православные христиане являются неотъемлемой частью казахстанского общества и, опираясь на постулаты своей веры - доброту, сострадание, взаимное уважение, вносят огромный вклад в сохранение мира и согласия, духовно-нравственное и культурное развитие нашей страны.

    «Пусть этот светлый праздник принесет каждому благополучие, счастье, душевную гармонию и процветание. Искренне желаю всем доброго здоровья, успехов и взаимопонимания!», - говорится в поздравлении.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Религия
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