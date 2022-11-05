Традиции предков продолжает девочка-наездница Жанель Сауменова из ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Детей кочевников с самого детства приучали езде на лошадях. С самого юного возраста они уже были прекрасными жокеями и даже могли принять участие в скачках. Продолжателей традиций наших предков можно встретить и сегодня. В нашем материале мы хотим рассказать о девочке Жанель Сауменовой, проживающей в Усть-Каменогорске, которая с самого детства занимается верховой ездой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ее мама Александра Ден является руководителем конного клуба. Впервые девочка-наездница приняла участие в скачках в 2019 году, тогда ей пришлось преодолеть 15 километров на соревнованиях в Курчумском районе, где она финишировала третьей. После она также принимала участие в нескольких скачках и отметилась в числе лидеров. Девочка принимает участие не только в скачках, но и таких сложных конных соревнованиях, как конкур, фигурное катание.
С чего все началось?
Семья Жанель Сауменовой проживает в районе Комбината шелковых тканей в Усть-Каменогорске. Отец Максат является индивидуальным предпринимателем, а мама Александра - руководитель конного клуба, расположенного в селе Желдыозек Уланского района. Супруги воспитывают пятерых детей. Девушки-всадники являются старшими в доме.
«Мама катала меня на лошадях с одного года, а непосредственно конным спортом я занялась с пяти лет. Поначалу научилась преодолевать верхом на лошади препятствия. Сначала было нелегко. Но я не боялась трудностей. Со временем я почувствовал, что могу. А в соревнованиях я впервые приняла участие, когда мне исполнилось восемь лет», - рассказывает Жанель.
Три года назад она приняла участие в скачках на 15 километров в Курчумском районе и финишировала третьей.
«Моей радости не было предела. Когда я слезла с лошади после соревнований, то я почувствовала сильное покалывание в ногах. Перед соревнованиями мы с мамой долго готовились. Тренировались по одному часу каждый день. А вообще, я стараюсь ездить на лошадях минимум три раза в неделю. Помогаю маме готовить корма для лошадей», - рассказывает 11-летняя девочка.
После героиня нашего рассказа заняла пятое место на аламан байге в поселке Шульбинск города Семея. В двух 15-километровых соревнованиях в Уланском районе ей также удалось занять второе и третье места. В этом году в соревнованиях в Катон-Карагайском районе девушка заняла шестое место из почти 50 участников.
Мама училась у деда
Мать всадницы, Александра Ден, также катается на лошадях с детства. Ее обучал конному спорту дедушка. Сейчас при поддержке мужа она открыла конный клуб и воспитывает учеников. В клубе, расположенном в селе Желдыозек, также есть специальная тренировочная площадка. Видя ее преданность своему делу - растет и количество посетителей.
«Лошадь - священное животное. Она очень умна, ее можно очень быстро приручить. Когда вы едете, ваша спина выпрямляется, и все ваши мышцы двигаются. Дети учатся сохранять равновесие. Даже беседа с лошадьми имеет большую психологическую пользу. Для людей с ограниченными возможностями это - иппотерапия. Один человек принес мне своего годовалого ребенка, у которого неправильно сформировались мышцы тела. Сначала мы ездили на лошади 10 минут, потом немного дольше. В результате руки и ноги у ребенка постепенно начали двигаться. Увидев это, родители поблагодарили нас и купили себе лошадь», - говорит Александра.
По ее словам, ребенок одного их родственника долго не говорил, даже когда ему исполнилось шесть лет. Затем его привели в конюшню и начали катать на скаковой лошади. Ребенок, наверное, хотел передать свою радость, впечатления и начал что-то говорить. Родители дополнительно водили ребенка к логопеду, и он заговорил, когда ему исполнилось девять лет.
«В дальнейшем мы хотим построить ипподром в Уланском районе. Но пока нет удобного и подходящего для этого свободного земельного участка. Я побывала в местном акимате, но место, которое нам предложили, находилось рядом с кладбищем. А когда мы проводим различные мероприятия, мы включаем музыку. Поэтому я сказала, что этот участок для нас не годится. Планирую дальше расширить конный клуб и привлечь сюда больше детей. Я надеюсь, что моя дочь Жанель примет участие в различных других конкурсах и соревнованиях и займет самые высокие места. А я всегда буду помогать ей в этом», - отмечает Александра Ден.