Традиции доброты, милосердия и доброй воли: в Казахстане отмечают День благодарности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сегодня, 1 марта, отмечается День благодарности. Как и почему этот день празднуется в нашей стране, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Почему празднуется День благодарности в Казахстане

В ХХ веке на территории Казахстана шел сложный процесс формирования многоэтничного народа. В самом начале века в ходе крестьянского переселения периода столыпинских реформ в Казахстан прибыло 1 млн 150 тысяч человек из России, Украины и Беларуси. Через два десятилетия в 1930-е годы во время коллективизации из центральных районов бывшего СССР в Казахстан было сослано 250 тысяч раскулаченных крестьян. В это же время на строительство промышленных объектов со всех уголков страны было переселено порядка 1,2 миллиона человек.

В 1930-е годы правительство СССР начало насильственную массовую депортацию разных этнических групп. Депортация продолжилась вплоть до 1952 года. Переселены были целые народы. Согласно подсчетам, которые удалось сделать историкам, массовая депортация коснулась не менее 6 млн человек.

Фото из открытых источников

В те годы депортации подверглись такие этнические группы, как корейцы, немцы, поляки, финны, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, турки-месхетинцы (всего около 3,5 млн – национальных и этнических меньшинств). В большинстве случаев их направляли в малонаселенные отдаленные районы Сибири, Казахстана и Центральной Азии.

Процесс переселения был тяжелым, людей перевозили в вагонах, многие умирали в дороге. Выгружали вынужденных переселенцев прямо в голой степи. На новом месте, у людей практически ничего не было. Они страдали и умирали от голода, болезней и холода. По данным исследователей, оценки смертности в ходе насильственного переселения варьируются и доходят до полутора миллионов людей.

На помощь переселенным против своей воли пришли местные жители, тогда здесь проживали только казахи. Помогали по силам, кому-то давали кров, одежду, спасали от голода. Выжившие стали налаживать свой быт. Они были благодарны казахскому народу, за то, что их не оставили в беде, проявили милосердие и человечность. Переселенцы не только остались в живых, но и обрели здесь второй дом. Здесь были рождены их дети, для которых теперь Казахстан – это Родина.

Фото из открытых источников

1 марта 1995 года в Казахстане была образована Ассамблея народов Казахстана (АНК), в том числе представителей тех народов, которые когда-то были переселены в Казахстан в разные годы. 1 марта 2016 года, в год двадцатилетнего юбилея АНК, в Казахстане был учрежден праздник День благодарности. Он стал днем выражения уважения и благодарности казахстанской земле и казахскому народу, принявшему сотни тысяч представителей различных этносов, принудительно переселенных в Казахстан.

Один из представителей АНК, главный специалист аппарата акима Капаловского сельского округа, Аксуского района Жетысуской области Владимир Чепель рассказал о значении праздника для страны и лично для себя.

«День благодарения – это знак уважения к нашей общей истории, признательности за священную казахскую землю, которая стала домом для всех казахстанцев. Для меня этот праздник, прежде всего, день бесконечной благодарности казахской земле и казахскому народу. В годы переселений казахский народ делил свой последний хлеб с приехавшими независимо от национальности и вероисповедания. Люди, попавшие сюда по воле судьбы и нашедшие пристанище на казахской земле, чрезвычайно благодарны казахскому народу. Они нашли тепло и приют на нашей земле. Сегодня наши потомки считают Казахстан своей Родиной. Сегодня самое главное, что наша страна в безопасности, а наш народ живет в мире. Пусть наша солидарность сохранится навсегда», - пожелал казахстанцам Владимир Чепель.

Другой представитель АНК, депутат Сената Парламента РК Геннадий Шиповских отметил, в этот День благодарности важно выражать благодарность друг другу.

«Вы знаете, что праздник День благодарности очень важный и особенный для всех казахстанцев. В этот день представители всех этносов выражают благодарность казахскому народу. Когда-то казахский народ проявил свою щедрость и помощь в трудный период. Но в этот день, мы должны также выражать благодарность и героям сегодняшнего дня, которые живут среди нас. Мы хотели бы выразить благодарность врачам, которые благополучно лечили нас во время пандемии, пожарным, которые бросились нам на помощь в чрезвычайной ситуации, и военнослужащим, обеспечивающим безопасность и оборону нашей страны. Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, каждый гражданин, служащий стране, является героем», - отметил Геннадий Шиповских.

По его словам, благодарным быть можно и за изменения, которые происходят в нашей стране.

«В настоящее время в стране успешно проводятся крупные политические реформы по инициативе Президента. Мы являемся свидетелями очень многих добрых дел в рамках политических реформ. Состоялись референдум, выборы Президента, выборы в Сенат. Впереди нас ждут выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Все это мы реализуем вместе как общество, я думаю, что мы должны выразить благодарность нашему обществу за каждую работу, которую мы сегодня делаем вместе», - считает спикер.

Традиции благодарить существуют в разных странах

Тем не менее, некоторые все еще сравнивают казахстанский День благодарности с Днем благодарения, который отмечается в других странах. Но эти праздники отличаются друг от друга.

К примеру, американский праздник Дня благодарения своими корнями уходит в историю, когда самые первые переселенцы из Англии прибыли в Америку в 1620 году на судне «Мэйфлауэр». Они высадились после тяжелого плавания по штормовому океану в нынешнем штате Массачусетс морозным ноябрьским днем. Более половина прибывших не смогли пережить суровую зиму и погибли от холода, голода и болезней. А выжившие с помощью местных жителей – индейцев, которые научили их как выращивать местные культуры, приступили к обработке земли. И неожиданно богатый урожай стал наградой за их усилия.

Первый губернатор колонистов У. Брэдфорд предложил провести день принесения благодарности Богу. На праздник осенью 1621 года отцы-пилигримы пригласили вождя и ещё 90 индейцев того племени, которое помогло им выжить в незнакомых условиях. Эта трапеза, разделённая с индейцами, и стала первым празднованием Дня благодарения. Национальный праздник День благодарения в США был учрежден в 1789 году.

Таким образом, изначально День благодарения был праздником выражения благодарности и признательности Богу. Празднуется он в четвертый четверг ноября в США, а в Канаде во второй понедельник октября. В традиционном смысле это благодарность небесам за урожай, семье и друзьям за благополучие и доброе отношение.

Позже праздник утратил свой религиозный смысл и стал гражданским, общепринятым и общенародным. Традиции его празднования сложились уже на протяжении столетий. В этот день за обеденным столом собираются все поколения семьи и делят трапезу, выражая благодарность за то, что есть на столе, за людей рядом, за жизнь. Традиционно к столу подают индейку и тыквенный пирог.

Национальный праздник День благодарения празднуют и в Либерии с 1820 года. Для либерийского народа это день благодарности за свою свободу и основание своей независимой нации. Этот праздник отмечают и в Нидерландах в благодарность за приют. После того, как пилигримы покинули Англию, они прибыли в Лейден, Нидерланды и до своего переселения в Плимут-Рок прожили там более 11 лет. И это главная причина особого значения дня благодарения для голландского народа.

В Казахстане праздник Дня благодарности – относительно новый. Пока он не празднуется в семейном кругу, как, например, Наурыз или Новый год. Нет пока еще и символа праздника. Однако, не исключено, что со временем он обретет свои традиции и символы празднования.

Как будут праздновать День благодарности в этом году

В своем поздравлении 1 марта 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что День благодарности олицетворяют прочные традиции взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа.

Поздравляя казахстанцев с Днем благодарности в этом году Глава государства подчеркнул, что этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании.

«День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжелые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание. Сегодня, в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране, взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение», - отметил Президент в своем поздравлении.

Мероприятия по выражению благодарности будут проходить почти каждый час в разных местах и во всех регионах Казахстана вплоть до вечера.

К примеру, в честь Дня благодарности в Астане пройдёт ряд разноплановых мероприятий для жителей и гостей города – тематические выставки, для детей и школьников – познавательные часы, направленные на культивирование традиций и разнообразных способов выражения благодарности. В целом, все запланированные мероприятия способствуют консолидации общества вокруг ценностей независимости, укреплению национального единства, казахстанского патриотизма.

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