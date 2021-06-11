TP-Link предлагает казахстанцам перейти на новый стандарт WIFI 6

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания TP-Link, мировой лидер в производстве домашнего сетевого оборудования представляет казахстанцам широкую линейку маршрутизаторов серии Archer AX с поддержкой беспроводного стандарта WIFI 6 (802.11ax), передает МИА «Казинформ».

С приходом пандемии люди начали больше пользоваться интернетом и количество устройств, подключенных к нашим старым модемам, заметно выросло. Если раньше мы использовали интернет по большей части для серфинга и просмотра социальных сетей, то сегодня - это онлайн обучение, видеоконференции, просмотр потокового FHD-видео и т.д. Учитывая что большинство маршрутизаторов в Казахстане работают со стандартом WIFI 4 в диапазоне 2,4 ГГц с канальной скоростью до 300 Мбит/с, то сегодня этих скоростей уже недостаточно для получения домашними устройствами стабильного доступа к сети Интернет, тогда как новые маршрутизаторы с WIFI 6 создают беспроводные сети на скоростях от 1200 до 11000 Мбит/с.

Основное преимущество WIFI 6 — это повышение производительности беспроводной сети и использование MU-MIMO. В итоге максимально достижимая канальная скорость беспроводной сети достигает сумасшедших 9608 Мбит/с.

Начальная модель с поддержкой WIFI 6 от TP-Link — это маршрутизатор Archer AX10, в диапазоне 5 ГГц он обеспечивает канальную скорость 1201 Мбит/с, а в 2,4 ГГц – 300 Мбит/с.

Модель Archer AX20 имеет канальную скорость 1800 Мбит/с (1201 + 574), также этот маршрутизатор оборудован портом USB2.0 для организации сетевого хранилища с помощью USB-накопителей и FEM-модулем — дополнительным усилителем беспроводного сигнала для большего покрытия сетью WIFI 6.

Маршрутизатор Archer AX50 оборудован беспроводным интерфейсом с общей пропускной способностью в 3000 Мбит/с (2402 + 574) и обладает двумя портами USB3.0 и USB2.0. Это первый в линейке маршрутизатор со встроенным антивирусом (HomeCare™).

Archer AX73 — это двухдиапазонный маршрутизатор, предлагающий беспроводную сеть с канальной скоростью 5400 Мбит/с (4804 + 574). На борту маршрутизатора имеется порт USB3.0, а функционал HomeShield обеспечит защиту вашей сети.

И, наконец, супербыстрый трехдиапазонный игровой маршрутизатор Archer AX11000 (4804 + 4804 + 574) с невообразимой скоростью беспроводной сети 11000 Мбит/с.

Все маршрутизаторы Archer AX имеют поддержку VPN, TP-Link Cloud и управление через мобильное приложение Tether App.