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    Toyota остановила производство на всех заводах в Японии

    30 Августа 2023, 05:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания Toyota остановила работу всех своих заводов в Японии, столкнувшись с неисправностью производственной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Компания Toyota Motor во вторник приостановила операции на всех своих сборочных заводах в Японии в связи с неисправностью производственной системы.

    Она пытается выяснить причину проблемы, но не связывает ее с кибератакой. Из-за сбоя компания не в состоянии заказывать комплектующие.

    Доля 14 японских заводов Toyota составляет около трети мирового производства компании - глобального лидера по объемам продаж.

    В последнее время японские предприятия столкнулись с волной телефонных звонков с угрозами, которые, по мнению властей, поступают из Китая.

    Власти предполагают, что они поступают из Китая и вызваны началом сброса в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима».

    В марте текущего года стало известно, что компания Toyota Motor планирует прекратить продажи бизнес-седана Camry на японском рынке в конце 2023 года.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Япония Мировые новости Автопромышленность
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