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    Той в карантин проводили жители Шымкента

    23 Августа 2021, 21:12

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Той в карантин проводили жители Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ежедневно стражи порядка города Шымкента проводят рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений требований постановления главного государственного санитарного врача города. В случае выявления нарушителей, в отношении них собираются документы и направляются в соответствующее учреждение для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов«.

    Так, в ходе очередного рейда в Каратауском районе полицейские выявили факт проведения жителем торжества беташар во дворе своего дома. На мероприятии собралось более 50 человек. Стражи порядка провели разъяснительную работу по недопущению нарушений карантинных требований. У организатора тоя взята объяснительная. Собранные документы направлены в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Шымкент Общество Коронавирус в РК
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