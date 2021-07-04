Той на 300 человек остановили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка мегаполиса остановили организованное во время карантина торжественное мероприятие с большим скоплением людей. Ежедневно участковыми инспекторами полиции проводятся рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений требований Постановления Главного государственного санитарного врача города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города Шымкент.

3 июля в ходе очередного рейда в Енбекшинском районе полицейские выявили факт проведения жителями торжества в ресторане, расположенном по проспекту Тауке хана. В зале собралось около 300 человек. Стражи порядка остановили мероприятие и провели разъяснительную работу, после чего собравшиеся разошлись.

У администратора объекта взята объяснительная. Собранные документы направлены в районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).



