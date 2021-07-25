Той на 250 человек проводили шымкентцы в карантин

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте сотрудники управления полиции Енбекшинского района остановили организованное во время карантина торжественное мероприятие с большим скоплением людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции мегаполиса.

В ходе очередного рейда полицейские выявили факт проведения жителями торжества в ресторане, расположенном вдоль Ленгерского шоссе в жилом массиве Жылан бузган. В зале собрались около 250 человек. Стражи порядка остановили мероприятие и провели разъяснительную работу, после чего собравшиеся разошлись.

У администратора объекта взята объяснительная. Собранные документы направлены в городской департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).