Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Той на 200 человек проводили шымкентцы, несмотря на карантин

    3 Июля 2021, 22:06

    ШЫМКЕНТ.КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Шымкента ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением гражданами требований Постановления главного санврача города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Шымкента.

    1 июля текущего года участковые инспекторы полиции выявили расположенный в Аль-Фарабийском районе ресторан, который работал нарушив карантинные ограничения. В заведении проводился той на 200 человек.

    По данному факту у администратора объекта взята объяснительная. Собранные документы направлены для принятия мер по статье 425 КоАП РК в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.

    Стражи порядка призывают строго соблюдать условия карантина в целях обеспечения безопасности населения и просит отнестись с пониманием к проводимых мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников полиции и оказывать им содействие в профилактике инфекции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Шымкент Общество Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в Павлодаре
    На 2,5 млн тенге обманула карагандинку мошенница, обещавшая представить собаку на престижную выставку
    Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала в Казахстане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз