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    Той на 200 человек остановили в Шымкенте

    28 Июня 2021, 12:45

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Той на 200 человек остановили в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ежедневно полицейские совместно с мобильной группой по контролю за соблюдением карантинных требований проводят рейдовые мероприятия по объектам предпринимательства.

    Так, в ходе очередного рейда cотрудники управления полиции Абайского района выявили факт проведения жителями торжества в ресторане, расположенном по улице Жиделибайсын. В зале собралось около 200 человек.

    Полицейские провели разъяснительную работу с собравшимися. Собранные документы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент
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