Той на 200 человек остановили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Той на 200 человек остановили в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ежедневно полицейские совместно с мобильной группой по контролю за соблюдением карантинных требований проводят рейдовые мероприятия по объектам предпринимательства.

Так, в ходе очередного рейда cотрудники управления полиции Абайского района выявили факт проведения жителями торжества в ресторане, расположенном по улице Жиделибайсын. В зале собралось около 200 человек.

Полицейские провели разъяснительную работу с собравшимися. Собранные документы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер.



