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    Той на 200 человек остановили полицейские Шымкента

    25 Мая 2021, 13:11

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские остановили той на 200 человек в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города.

    В ходе рейдовых мероприятий 24 мая текущего года сотрудники управления полиции Абайского района установили, что в одном из местных ресторанов жители проводят торжество «кыз узату».

    Прибыв на место, мониторинговая группа по контролю за соблюдением карантинного режима выявила, что в зале собралось около 200 человек.

    Стражи порядка остановили той, провели разъяснительные беседы о недопустимости нарушений карантина и разогнали присутствующих.

    Собранные по данному факту материалы для принятия соответствующих мер в отношении организаторов проводов невесты направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.

    Департамент полиции напоминает, что на территории города ежедневно проводятся рейды по выявлению нарушений требований Постановления Главного государственного санврача Шымкента. В случае выявления таких фактов, нарушители карантина привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».


    Автор:

    Здравоохранение МВД РК Шымкент Коронавирус в РК
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