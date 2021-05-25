Той на 200 человек остановили полицейские Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские остановили той на 200 человек в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города.

В ходе рейдовых мероприятий 24 мая текущего года сотрудники управления полиции Абайского района установили, что в одном из местных ресторанов жители проводят торжество «кыз узату».

Прибыв на место, мониторинговая группа по контролю за соблюдением карантинного режима выявила, что в зале собралось около 200 человек.

Стражи порядка остановили той, провели разъяснительные беседы о недопустимости нарушений карантина и разогнали присутствующих.

Собранные по данному факту материалы для принятия соответствующих мер в отношении организаторов проводов невесты направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Департамент полиции напоминает, что на территории города ежедневно проводятся рейды по выявлению нарушений требований Постановления Главного государственного санврача Шымкента. В случае выявления таких фактов, нарушители карантина привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».