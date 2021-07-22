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    Той на 150 человек остановили в Шымкенте

    22 Июля 2021, 18:43

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В ходе очередного рейда сотрудники полиции Енбекшинского района установили, что в ресторане, расположенном по улице Уалиханова, проводится торжество с большим скоплением людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

    Жители проводили той, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. В зале ресторана собралось 150 гостей. Кроме того, работники заведения обслуживали их без медицинских масок.

    По данному факту собраны необходимые материалы и направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента для принятия мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) в отношении нарушителей карантина.

    Сотрудники департамента полиции г. Шымкента призывают жителей и гостей города строго соблюдать требования, указанные в Постановлении главного санврача города.

    Автор:

    МВД РК Шымкент Коронавирус в РК
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