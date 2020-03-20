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      Северо-Казахстанская область

    Товары первой необходимости привозят одиноким пенсионерам волонтеры СКО

    20 Марта 2020, 20:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области филиал партии «Nur Otan» принял эстафету республиканской акции «Biz Birgemiz! Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала партии, волонтеры из числа активистов молодежного крыла «Jas Otan» посещают дома многодетных, малоимущих семей, инвалидов, одиноких пенсионеров. Им активисты привозят антисептические и гигиенические средства и продукты питания.

    «Волонтеры рассказывают о профилактике и способах борьбы с коронавирусной инфекцией. Акцию будем проводить все праздничные дни. Планируем охватить ей около 380 семей в Петропавловске», - рассказала первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Асем Рахметова.

    Сотрудники областного и территориальных филиалов партии приняли решение перечислить на нужды людей свою однодневную зарплату.

    Ранее Лидер партии Нурсултан Назарбаев поручил «Nur Otan» выделить 150 млн тенге. Деньги предназначены для оказания адресной помощи социально уязвимым слоям населения в городах Нур-Султан и Алматы, где был объявлен карантин.



    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Благотворительность Нур Отан Волонтёрство Коронавирус в РК
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