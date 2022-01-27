Товарооборот стран ЦА и Индии достиг трех миллиардов долларов США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Товарооборот стран Центральной Азии и Индии в 2020 году достиг трех миллиардов долларов США. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите «Центральная Азия – Индия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Товарооборот стран Центральной Азии и Индии в 2020 году достиг трех миллиардов долларов США. При этом удельный вес Казахстана в этой торговле составил 80%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Однако, как отметил Глава государства, текущие показатели все еще не соответствуют нашему совокупному экономическому потенциалу.

«На мой взгляд работа таких диалоговых площадок, как саммит «Центральная Азия – Индия», несут практическую пользу для поступательного развития наших стран, а также выработке эффективных ответов на новые вызовы и риски. В этой связи, уверен, этот уникальный формат продуктивного обмена мнениями будет способствовать выведению сотрудничества между нашими государствами на качественно новый уровень», - добавил Президент Казахстана.