Товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Беларусью составил $125,9 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Казахстане Павлом Утюпиным вопросы двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Стороны договорились об организации рабочего визита казахстанской делегации в Республику Беларусь в целях ознакомления с белорусскими технологиями в сфере животноводства, производством оборудования для молочно-товарных ферм. Обсудили проект создания уникального завода по производству ветеринарных вакцин, не имеющих аналогов во всей Средней Азии и Ближнем Востоке, ознакомились с деятельностью ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

Стороны пришли к общему пониманию относительно сроков и условий проведения в Республике Казахстан белорусской сельскохозяйственной выставки и аграрного форума.

Взаимодействие между двумя странами в этой сфере осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольствия.

По данным органов статистики товарооборот сельхозпродукции и продуктов переработки сельхозсырья между Казахстаном и Беларусью за январь-июнь 2021 года составил 125,9 млн долларов США, что на 23,5 % больше, чем за аналогичный период 2020 года (101,9 млн долларов США).