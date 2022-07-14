Товарооборот России и Казахстана увеличился на 6% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - За январь–апрель 2022 года товарооборот Казахстана с Россией достиг 7,2 млрд долларов, увеличившись на 6% за год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В структуре товарооборота импорт за год вырос на 7,3%, до 5,1 млрд долларов, экспорт - на 2,8%, до 2,1 млрд долларов. Доля импорта составила 70,8% от товарооборота РК с РФ, экспорта - 29,2%.

В структуре товарооборота РК Россия занимает 18,1%, экспорта - 7,9%, импорта - 38,5%.

Ключевая категория импорта в Казахстан из России - машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты. Таких товаров за четыре месяца ввезли на 1,1 млрд долларов - на 16% меньше, чем годом ранее. Вторую и третью строчки заняли металлы и изделия из них (913,1 млн долларов), а также продукты животного и растительного происхождения и готовые продовольственные товары (910,5 млн долларов).

Среди экспортных категорий ключевая - минеральные продукты на 700,6 млн долларов - меньше на 10,7% , чем годом ранее. Далее идут металлы и изделия из них (668,8 млн долларов) и химическая продукция, включая каучуки и пластмассы (404,4 млн долларов).

На 1 января 2022 года обязательства резидентов РК перед российскими инвесторами достигли 19,2 млрд долларов - на 57% больше, чем год назад.

Основный объём вложений российских инвесторов пришёлся на сферы финансовой и страховой деятельности, обрабатывающей промышленности, а также оптовой и розничной торговли и авторемонта.

Валовой приток прямых российских инвестиций по итогам первого квартала текущего года достиг 498,5 млн долларов - на 70,4% больше, чем годом ранее.