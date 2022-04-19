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Товарооборот между Омской областью и РК превысил $380 млн – Президент РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Апреля 2022, 15:13
Товарооборот между Омской областью и РК превысил $380 млн – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял губернатора Омской области России Александра Буркова. В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Омской областью в сферах торговли, машиностроения, транспорта, сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что продуктивное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли.

«Мы уделяем большое внимание развитию межрегионального сотрудничества, в котором Омская область занимает особое место. Товарооборот между Омской областью и Республикой Казахстан превысил 380 миллионов долларов. Казахстан является партнером номер один для Омской области. Что немаловажно – это приграничная область, где живут казахи, наши соотечественники», – сказал Глава государства.

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Президент назвал проживающую на омской земле казахскую диаспору важным связующим звеном и поблагодарил Александра Буркова за особое внимание и всестороннюю поддержку наших кандасов, их духовной связи с исторической Родиной.

Кроме того, Глава государства сообщил, что казахстанцы признательны администрации и жителям Омской области за увековечение в регионе памяти великих сыновей казахского народа Шокана Валиханова и Сакена Сейфуллина.

В свою очередь губернатор Александр Бурков рассказал о готовности региона сотрудничать с казахстанскими компаниями в таких сферах, как агропромышленный комплекс, производство продуктов питания, нефтехимия и строительный сектор.

Президент Казахстана   Акорда   Россия   Сотрудничество  
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