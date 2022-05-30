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    Товарооборот между Костанайской областью и Кореей составил около $73 млн

    30 Мая 2022, 08:09

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайскую область прибыл Посол Республики Корея в Республике Казахстан Ку Хонг-Сок. Он также встретился с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе визита стороны обсудили актуальные вопросы в сфере укрепления экономических отношений.

    «Товарооборот Костанайской области с Республикой Корея за 2021 год составил около 73 млн млн долларов США. Основными импортируемыми товарами являются автокомпоненты, электрические аккумуляторы, метизная продукция, электрооборудование. Вместе с тем, мы работаем над увеличением объемов торговли, в том числе планируем экспортировать нашу продукцию в Республику Корея. Для этого в регионе созданы все условия»,- сообщил в Instagram А. Мухамбетов.

    Глава области рассказал и о ряде госпрограмм, где предусмотрены инвестиционные преференции и льготное финансирование.

    «В Костанае функционирует индустриальная зона, которая обеспечена всеми необходимыми коммуникациями. Мы готовы рассмотреть предложения от корейских инвесторов в случае их заинтересованности в размещении производства на территории области»,- заверил аким Костанайской области.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Экономика Корея Регионы Казахстана Общество
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