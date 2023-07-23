Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном в I полугодии составил почти $2,2 млрд

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан по итогам первого полугодия входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Агентства статистики РУ, в январе-июне 2023 года внешнеторговый оборот в стране составил 29,2 млрд долларов и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на $4,7 млрд или на 19,4 %.

На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения со 183 странами мира. Главным торговым партнёром страны остаётся Китай. Оборот между странами составил $5,2 млрд (18,1% от общего объема) На втором месте по данному показателю располагается Россия - $4,4 млрд (15,1%). Тройку лидеров замыкает Казахстан - $2,19 млрд (7,5%).

В структуре общего товарооборота Узбекистан экспортировал в Казахстан товаров на $699,3 млн, а импорт составил – $1496,2 млн.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года двусторонний товарооборот Казахстана и Узбекистана достиг рубежа в $5 млрд.