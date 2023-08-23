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    Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил почти $2,5 млрд

    23 Августа 2023, 11:55

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан по итогам семи месяцев текущего года входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Агентства статистики РУ, за январь-июль 2023 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 34,9 млрд долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,3%.

    Главным торговым партнёром страны остаётся Китай. Оборот между странами составил $6,9 млрд (19,7% от общего объема). На втором месте по данному показателю располагается Россия - $5,3 млрд (15,1%). Тройку лидеров замыкает Казахстан - $2,49 млрд (7,1%).

    В структуре общего товарооборота Узбекистан экспортировал в Казахстан товаров на $807,7 млн, а импорт составил – $1682,7 млн долларов США.

    Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года двусторонний товарооборот Казахстана и Узбекистана достиг рубежа в $5 млрд.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Экономика Узбекистан Торговля
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