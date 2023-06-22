Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $1,9 млрд

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан по итогам пяти месяцев текущего года входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, за пять месяцев 2023 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 25,8 млрд долларов и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на $5,2 млрд, или на 25,4%.

Главным торговым партнёром страны вот уже несколько месяцев остаётся Китай. Оборот между странами составил $4,5 млрд (17,6% от общего объема) На втором месте по данному показателю располагается Россия - $3,8 млрд (14,9%). Тройку лидеров замыкает Казахстан - $1,9 млрд (7,5%).

В структуре общего товарооборота Узбекистан экспортировал в Казахстан товаров на $576,7 млн, а импорт составил – $1358 млн.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года двусторонний товарооборот Казахстана и Узбекистана достиг рубежа в $5 млрд.