Товарооборот между Казахстаном и Турцией за семь месяцев достиг 3,5 млрд долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За семь месяцев товарооборот между Казахстаном и Турцией достиг 3,5 млрд долларов. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в рамках визита Президента Турции состоялось четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя странами. На совещании состоялся обмен мнениями по наиболее важным вопросам. Встреча была содержательной. В завершение мероприятия мы подписали межправительственные документы, которые поднимут на новый уровень связи в различных сферах. Двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество – стержень наших связей. Отношения по этим направлениям динамично развиваются. Особенно в военной сфере», - сказал Касым-Жомарт Токаев на брифинге для представителей СМИ в Акорде после переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент РК отметил, что по итогам прошлого года товарооборот увеличился на 33 % и превысил 4 млрд долларов.

«Турция является одним из пяти крупнейших торговых партнеров Казахстана. По итогам семи месяцев текущего года двусторонняя торговля выросла на 66 % и составила 3,5 млрд долларов. Мы намерены довести торговый оборот до 10 млрд долларов. Это стратегический рубеж, который стоит перед нашими странами. Турецкие инвесторы вложили в экономику Казахстана 4,35 млрд тенге. Инвестиции Казахстана в Турцию – 1,13 млрд долларов. В целом по итогам прошлого года Турция вошла в топ – 10 крупнейших инвесторов нашей страны», - заключил Глава государства.





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