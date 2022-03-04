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    Товарооборот между Казахстаном и Турцией вырос на 33% - Алихан Смаилов

    4 Марта 2022, 19:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане началась работа казахстанско-турецкого бизнес форума. В мероприятии принимают участие Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и вице-президент Турции Фуат Октай, передает коррсепондент МИА «Казинформ».

    Как отметил в своем выступлении Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, Турция является стратегическим партнером Казахстана, также важным инвестором, делающим большой вклад в развитие экономики.

    «По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами вырос на 33% и превысил 4,1 млрд долларов. За последние 15 лет Турция инвестировала в экономику страны более 3,5 млрд долларов. Со стороны Республики Казахстан в Турцию инвестировано более 1 млрд долларов», - сообщил Алихан Смаилов в ходе бизнес-форума.

    По его словам, интерес турецких инвесторов к работе в Казахстане значительно возрос. Как отметил глава Правительства, рекордное количество инвестиционных проектов Турции было привлечено в Казахстан.

    «По итогам 9 месяцев прошлого года приток турецких прямых иностранных инвестиций увеличился в два раза, составив 535 млн долларов. Это знак большого доверия к Казахстану, а также наглядный пример благоприятного инвестиционного климата в нашей стране», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Отметим, что работа форума направлена на углубление взаимопонимания, поощрение сотрудничества и двустороннего инвестиционного и торгово-экономического партнерства.

    В мероприятии также участвуют порядка 200 представителей бизнеса, государственных органов и квазигосударственного сектора двух стран.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Турция Алихан Смаилов
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